Llega a Iruñea el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas LGTB, Zinegoak

La concejala especial de Igualdad y LGTBI, Laura Berro, la coordinadora de Zinegoak en Nafarroa, Helena Bengoetxea, y el coordinador de Kattalingune – Servicio LGTB, Xabi Sánchez, han explicado los detalles de un programa de actividades que combinará las proyecciones abiertas al público en general y las sesiones de trabajo con estudiantes de Educación Secundaria.

Zinegoak llega a Nafarroa gracias a la iniciativa Extensión ZG, ideada por el propio festival, y de la mano de los ayuntamientos de Iruñea y Tutera y de la asociación Kattalingorri, entidad que agrupa a los colectivos LGTB de Nafarroa y que gestiona el servicio LGTB, Kattalingune, centrado principalmente en prestar un servicio de atención e información a la población lesbiana, gay, bisexual y transexual.

Según señala el Consistorio en una nota, esta Extensión ZG en Nafarroa trata de visibilizar e instalar en el debate público y privado la realidad de las personas LGTBI; generar acciones y alianzas políticas, culturales, sociales, económicas y jurídicas tendentes a validar y respetar los derechos de la diversidad sexual; proponer y ejecutar acciones de sensibilización para mejorar la calidad de vida de la población LGTBI; promover la autorrepresentación y la autonomía de la población LGTBI; y, por último, aminorar y erradicar las discriminaciones e injusticias padecidas en razón de la orientación sexual o la identidad de género.

Tres días de proyecciones y encuentros con estudiantes

Las actividades comenzarán el martes 21 de marzo, a las 20 horas en los Cines Golem Baiona con la presentación de Zinegoak en Nafarpa, festival que para esta extensión a Iruñea y Tutera programará proyecciones con temática trans en versión original subtituladas al castellano. Esa jornada inaugural concluirá con la proyección del documental ‘Transit Havana’, coproducción de los Países Bajos y Alemania, dirigida por Daniel Abma.

El jueves 23 el festival contará con doble sesión. Por la mañana, el salón de actos de Civivox Iturrama acogerá una sesión de trabajo que incluirá el pase de diferentes cortometrajes y un debate con estudiantes del IES Iturrama. Ya por la tarde, sesión abierta al público en general, de nuevo en los Cines Golem Baiona, a las 20 horas, con la proyección de ‘Grávido’ de Alejandro Durán, ‘Take your partners’ (Elegid a vuestra pareja) de Siri Rødnes, ‘Oh be Joyful’ (Oh, sé alegre) de Susan Jacobson , ‘Home’ de More Raca, ‘Gabber Lover’ de Anne Cazenave-Cambet y ‘Mamma vet Bäst’.

El miércoles 22 de marzo Zinegoak se desplazará a Tutera para realizar, al igual que en Iruñea, una sesión matinal con estudiantes de institutos de la ciudad y una sesión vespertina, a las 10 horas en los Cines Moncayo, con la proyección de las mismas obras que en Iruñea y un coloquio posterior sobre ellas.