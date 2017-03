PNV, PSE y PP rechazan mejorar los complementos de pensiones de la CAV

PNV, PSE y PP han sumado sus votos en el Parlamento de Gasteiz para rechazar una iniciativa de EH Bildu que pedía al Gobierno de Iñigo Urkullu que mejorase los complementos a los pensionistas que reciben las prestaciones más bajas en la CAV.

La parlamentaria de la coalición soberanista Leire Pinedo ha defendido la necesidad de profundizar en la vía para dignificar las pensiones más bajas a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), incluyendo a los pensionistas que no acceden en la actualidad a esta ayuda e incrementado la cantidad del complemento.

Los partidos que sustentan al Gobierno de Lakua, PNV y PSE, han opinado que la moción de EH Bildu supone un «parcheo» y han señalado que el Ejecutivo está elaborando un informe que sirva de base para modificar la ley que regula la RGI y que es en ese marco donde se deben debatir este tipo de iniciativas.

PNV y PSE han defendido en una enmienda de totalidad al texto original de EH Bildu pedir al Gobierno del Estado que transfiera «a la mayor brevedad» la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a la CAV tal y como establece el Estatuto de Gernika.

Este punto no ha salido adelante porque el PP ha sumado sus votos contrarios con EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Tampoco han sido aprobados los dos textos que han presentado el PP y la formación morada.

Pinedo ha incidido en que el debate de hoy no era la reclamación de esa transferencia, que «mal pinta viendo los compañeros de viaje» que ha buscado el Gobierno de Lakua de coalición tras el acuerdo marco presupuestario alcanzado con el PP, sino en hacer algo con las herramientas que ya existen. Además ha recordado que en la CAV hay más de 15.900 personas con pensiones «que no son dignas» y no pueden acceder a ese complemento, al tiempo que ha incidido que «nada bueno» espera de la reforma de la RGI si se busca el apoyo del PP.

Jon Fernández (Elkarrekin Podemos) ha puesto el foco en el voto en contra de «la troika vasca» y ha insistido en que es necesario actuar para garantizar unas pensiones dignas ya que el Gobierno tiene autonomía para hacerlo.

Amaia Arregi (PNV) ha afirmado que no se van a cansar de exigir al Gobierno español la transferencia de la gestión de las políticas pasivas de empleo y del régimen económico de la Seguridad Social porque es necesario ir «al fondo del asunto» para dar una mejor atención a los pensionistas.

Gloria Sánchez (PSE) ha reiterado la idea de «no hacer parches» y abordar estas cuestiones dentro la reforma de la RGI y no de forma aislada, y ha mostrado su deseo de que el acuerdo que no se ha podido alcanzar hoy se logre en el futuro.

Antón Damborenea (PP) ha recordado que cuando se ha hecho la transferencia de un servicio ha salido «más caro» porque en Euskadi se «gasta más en todo» y ha añadido que aunque existiera la capacidad de recibir las transferencias que reclaman PNV y PSE «igual no interesaba tenerla».