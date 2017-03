Sabalza destaca la colaboración de Osasuna al declarar sobre un posible delito fiscal

La Audiencia Provincial de Nafarroa revocó el pasado jueves la decisión de la jueza instructora del caso de no imputar a Osasuna, por lo que el club pasó a ser investigado como persona jurídica por la defraudación de 6 millones de euros de IVA e IRPF entre 2011 y 2013, durante los mandatos de Patxi Izco y Miguel Archanco.

Osasuna, que se expone a una multa máxima del cuádruple de la cantidad defraudada, no fue imputado sin embargo como persona jurídica en la pieza principal del denominado ‘caso Osasuna’, de supuestos amaños de partidos, en la que hay dieciocho encausados.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, Mari Paz Benito, ha tomado declaración a Sabalza, con motivo de la nueva situación procesal del club, así como a los expresidentes Patxi Izco y Miguel Archanco, a directivos de este último, y al exgerente Ángel Vizcay.

Izco, Archanco y Vizcay ya prestaron declaración hace semanas, pero ahora lo han hecho después de que la Audiencia Provincial estimara el recurso de la Hacienda navarra contra la decisión de la jueza instructora de excluir de la investigación el delito fiscal atribuido a Osasuna por el incumplimiento en la tributación del IRPF en estos años y una segunda querella del Gobierno de Nafarroa.

La novedad de la mañana ha sido la declaración de Sabalza después de la imputación de Osasuna como persona jurídica y, según ha señalado el presidente rojillo, ha respondido a las preguntas de la jueza, del fiscal y del abogado del Gobierno de Nafarroa, ya que no lo han hecho el resto de las partes.

El presidente osasunista ha evitado en un primer momento a los periodistas al entrar por el juzgado de guardia, situado en la parte opuesta a la puerta principal del Palacio de Justicia de Nafarroa, y salir por el garaje en un coche particular ayudado por un letrado de la Administración de Justicia.

Sabalza ha convocado posteriormente a los medios de comunicación en el estadio El Sadar y ha explicado que no quería que el presidente de Osasuna «saliera en fotos en la Audiencia».

Sobre la declaración, ha dicho que ha trasladado a la jueza que no conocían los hechos investigados al no estar en ese momento en Osasuna, ya que la actual junta directiva accedió al club en diciembre de 2014.

Ha declarado que «siempre» han colaborado con la justicia y han «facilitado» toda la documentación, así como que en la actualidad no se oculta nada relacionado con las obligaciones fiscales de la entidad y que «no se paga fuera de nómina».

También ha sido preguntado por los mecanismos de control que el club tenía en aquellos años, como la comisión económica y el auditor.

Además de Sabalza, Vizcay y los expresidentes Izco y Archanco han comparecido los que fuera miembros de la directiva de Archanco José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Txuma Peralta y Manolo Ganuza.

Este último ha indicado a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia que ha aportado un documento que recoge el acuerdo que alcanzó la junta directiva de Archanco con la Hacienda Foral en noviembre de 2012 para el pago de las deudas del club, incluidos IVA e IRPF.

Ganuza ha comentado que ese acuerdo «cubría todo» y si se ha cumplido, «que no sé», ha añadido, podría ayudar a Osasuna.

Al preguntarle por si cuando entró en la junta directiva era conocedor de los impagos del club con Hacienda, ha respondido: «Todos teníamos algunas ideas sobre eso. Yo no podía pensar que podía ser tanto, pero en fin».