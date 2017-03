El panameño Rubén Blades iniciará su gira de despedida en el Festival de Jazz de Gasteiz

Con esta gira Blades pondrá fin a casi cinco décadas de trayectoria como cantante y compositor para dedicarse a la producción y a su carrera política. Ganador de 14 Premios Grammy, ha grabado más de 25 discos, ha actuado en 35 películas y en la actualidad triunfa en televisión con la serie ‘Fear of The Walking Dead’.



El concierto de Blades tendrá lugar el último día del certamen, 15 de julio, y su actuación estará precedida por la presentación del proyecto ‘Woman to Woman’ compuesto por siete mujeres: la pianista Renee Rosnes, la contrabajista Noriko Ueda, la batería de Allison Miller, la trompetista Ingrid Jensen, la clarinetista Anat Cohen y la saxofonista Melissa Aldana, junto con la vocalista Cécile McLorin Salvant.



El festival de Jazz de Gasteiz iniciará su edición de 2017 cuatro días antes, el martes 11 de julio, con un concierto a cargo de The Brown Sisters, de Chicago (Estados Unidos).



El miércoles 12 será la noche de la guitarra con Robben Ford y su característico sonido que combina blues, jazz y rock, y con Larry Carlton, que cuenta con cuatro premios Grammy en su haber.

Doble homenaje

Este año se rendirá tributo a dos figuras del jazz. El primer homenaje será el jueves 13 y estará dedicado a Thelonious Monk. En la primera parte tocarán cuatro pianistas que trabajaron con el músico fallecido en 1982: Kenny Barron, Cyrus Chestnut, Benny Green y Eric Reed.



En la segunda parte de la velada su propio hijo, TS Monk, tocará el legado musical de su padre acompañado de un sexteto y de la cantante Nnenna Freelon.



La cantante neoyorquina Ella Fitzgerald será la protagonista del segundo homenaje. Los aficionados que pudieron verla en vivo en Gasteiz en las ediciones de 1982 y 1983 rememorarán sus canciones el viernes 14 de julio, en esta ocasión interpretadas por Patti Austin.



Antes de esta actuación, el escenario de Mendizorrotza acogerá un proyecto de cuerda con tres músicos virtuosos: Jean Luc Ponty, Biréli Lagrène y Kyle Eastwood.



La sección Jazz del Siglo XXI, en el que participan figuras emergentes en el Teatro Principal, contará con la actuación el martes 11 del batería vasco Hasier Oleaga y del músico catalán Jorge Rossy.



El miércoles 12 será el turno del pianista cubano Harold López-Nussa, el jueves 13 el del vibrafonista Joel Ross, el viernes 14 tocará la contrabajista Linda Oh y el ciclo se clausurará el sábado 15 con el concierto del trompetista Theo Croker, nieto del célebre Doc Cheatham.