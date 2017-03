Advierten de la «persecución» de la AVT a Arantza Zulueta «sin lógica jurídica»

Arantza Zulueta está citada el martes ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a raíz de una petición de la AVT para que se modifique la situación de libertad que disfruta desde hace tres semanas después de permanecer tres años y dos meses en prisión, en régimen de aislamiento. Por tal motivo, integrantes de la plataforma que se creó para lograr su liberación han comparecido hoy en Bilbo para valorarlo.

La abogada Jone Goirizelaia ha explicado que su compañera está incluida en dos procedimientos que se siguen en el tribunal especial español. Por el que se le encarceló por última vez y otro anterior, cuya instrucción está muy avanzada y las partes ya han presentado «hace meses» los escritos de acusación y defensa. Goirizelaia ha comentado que la acusación popular la conforman tanto la AVT como Dignidad y Justicia.

En ese trámite procesal, según la letrada, la AVT no pidió ninguna modificación al calificar los hechos por los que acusan a Zulueta ni cambiar su situación de libertad provisional. «Lo que ahora hace –en referencia a solicitar el encarcelamiento de Arantza Zulueta–, no lo pidió antes, y además no lo pide para el resto de personas encausadas}. Por ello, Jone Goirizelaia ha señalado que se trata de una «auténtica persecución por ser ella». «No lo hacen con otras personas», ha insistido, recordando que las acusaciones son similares para los imputados.

Ha añadido que lo que pide la AVT «no tiene lógica jurídica», recordando que Zulueta ha cumplido con todas las medidas impuestas por el juez, además de que trata de volver a reanudar su actividad profesional. Goirizelaia ha explicado que su compañera se ha reincorporado al Colegio de Abogados, se ha apuntado al turno de oficio y trata de recuperar su vida normal después de la dura situación que ha padecido durante tres años y dos meses en prisión. «Tiene arraigo social más que suficiente», ha enfatizado, al tiempo que ha ironizado sobre un supuesto «riesgo de fuga» en esas condiciones.

Jone Goirizelaia ha considerado que encarcelar a Arantza Zulueta sería un «despropósito» y ha esperado que la comparecencia en la Audiencia Nacional «no sea más que un mero trámite». Asimismo, desde la plataforma se ha reclamado que no se pongan «nuevos obstáculos» en el camino emprendido por este país y que respalda una mayoría social.