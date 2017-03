ELA considera que el decreto del euskara «se queda corto», pero es «un avance importante»

Así lo ha señalado en una nota tras la reunión de la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde ELA ha sido el único sindicato que se ha posicionado a favor de la propuesta, «escasa y que llega tarde», pero «un paso importante», porque «avanza tanto en los derechos lingüísticos de la ciudadanía como en la formación» de los empleados públicos, y «se ajusta» a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.

En una nota, el sindicato ha emplazado a los cuatro partidos que sustentan el Gobierno a derogar la Ley del Vascuence, que «imposibilita el desarrollo de una lengua propia» y limita a este decreto.

Además, ELA denuncia la actitud de otros sindicatos que por un lado, se oponen frontalmente a este decreto garantista con los derechos de los funcionarios que no conocen el idioma y, por otro, no se opusieron en su día al desplazamiento de más de dos centenares de funcionarios docentes debido a la implantación del programa PAI, «que no está sustentado ni en la carta mencionada, ni en la Constitución ni en ninguna otra Ley».

En cambio, ELA ha mostrado su rotundo rechazo al anteproyecto de Ley de Policías de Nafarroa por «chocar frontalmente con las condiciones laborales de todas las policías» del herrialde.

El sindicato no participará tampoco en la supuesta mesa de trabajo que va a negociar este anteproyecto, asegura para exigir a la Administración que retire este documento, que no tiene el apoyo de ningún sindicato de Policía Foral, y negocie la Ley de 2015, que sí obtuvo tanto el apoyo parlamentario como el sindical.