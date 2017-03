El Ejecutivo navarro crea 29 plazas y consolida otras 99 temporales en Salud

La distribución por centros de estas 99 plazas para Salud es la siguiente: seis para Osasunbidea: cuatro de nivel A, una de nivel B, y otra de nivel C; dos para el Departamento de Salud: una de nivel A y una de nivel B; 61 para el Complejo Hospitalario de Nafarroa: 53 de nivel A, dos de nivel B, tres de nivel C, una de nivel D y dos de nivel E; una para el Banco de Sangre y Tejidos de Nafarroa (nivel C); 22 para Atención Primaria: nueve de nivel A, 12 de nivel B, y una de nivel D; siete para el Área de Salud de Lizarra: cuatro de nivel A, y tres de nivel B.

29 nuevas plazas

De estas 29 nuevas plazas, 16 son para Administración Núcleo, 11 para Osasunbidea y dos para Hacienda Tributaria de Nafarroa.

De las 16 para Administración Núcleo, cuatro son para el Departamento de Desarrollo Económico: una de nivel B y tres de nivel D; otras cuatro para el Departamento de Derechos Sociales: una de nivel A, dos de nivel B y una de nivel D; una para el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia (nivel D); una para el Departamento de Salud: en concreto, se trata de una de nivel B para el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral de Navarra; dos para el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud (nivel C), y cuatro para el Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local: una de nivel C, una de nivel D, y dos de nivel E.

Por su parte, Osasunbidea contará con 11 plazas: una de nivel D para Atención Primaria, ocho para el Complejo Hospitalario de Nafarroa, una de nivel B para Salud Mental, y una de nivel C para el Área de Salud de Lizarra.

Por último, Hacienda Tributaria de Nafarroa tendrá dos nuevas plazas: (nivel B)