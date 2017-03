El Ejecutivo navarro duplica las ayudas a proyectos de investigación sanitarios

Según se explica en el Acuerdo de Gobierno, la investigación en ciencias de la salud es una de las áreas prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Nafarroa (S3). De ahí, la necesidad de que el Departamento promueva proyectos en este ámbito. Especialmente, aquellos orientados a las áreas de mayor impacto y repercusión sobre la salud o el sistema sanitario del herrialde.

Las actuaciones podrán centrarse tanto en disciplinas biomédicas de carácter clínico, como en aspectos de salud pública y de servicios de salud y tienen como objetivo también fomentar la colaboración entre profesionales de diferentes centros y áreas de conocimiento.

El hecho de que los proyectos tengan generalmente una duración superior al año explica el carácter plurianual de las subvenciones. Concretamente, de los 950.000 euros autorizados, 390.000 se financiarán con cargo a los presupuestos de 2017, 345.000 lo harán con cargo a 2018 y otros 215.000 se abonarán con cargo a 2019. La convocatoria está financiada en un 50% por fondos europeos FEDER.

Novedades de la convocatoria

Por primera vez la convocatoria de proyectos contará con dos modalidades, una de ellas abierta a todo al personal investigador tanto público como privado, y otra exclusivamente dirigida al personal vinculado a centros de Osasunbidea con objeto de promover la investigación sanitaria pública.

Concretamente, la modalidad A, dotada con 700.000,00 euros, se dirige a proyectos de investigación liderados por investigadores o investigadoras pertenecientes a cualquier centro sanitario de la red de utilización pública, a las universidades o a otras instituciones públicas o privadas que se encuentren ubicadas en Nafarroa. El pasado año 2016 el presupuesto destinado a esta convocatoria fue de 500.000 euros lo que representa un incremento de un 40%.

Dentro de esta modalidad, si su calidad se considera que lo merece, el mejor proyecto sobre investigación clínica será distinguido con la denominación Beca Ortiz de Landázuri y el mejor proyecto sobre salud pública y servicios sanitarios será distinguido con la denominación Beca Mikel Larumbe Zazu.

Por su parte, la modalidad B, con un presupuesto de 250.000,00 euros, se destina a proyectos de investigación liderado por personal investigador vinculado a centros de Osasunbidea.

Los investigadores o investigadoras de centros dependientes de Osasunbidea podrán presentar un mismo proyecto a las dos modalidades.

El investigador principal deberá cumplir determinados requisitos. Entre ellos, el de estar adscrito a centros sanitarios públicos o privados radicados en Nafarroa (modalidad A) o a centros de Osasunbidea (modalidad B), no presentar más de un proyecto a la convocatoria y no figurar en otro proyecto activo financiado por el Departamento de Salud. Además, no podrá estar realizando un programa de formación sanitaria especializada.

Por su parte, el resto de miembros del equipo investigador sí podrán ser profesionales en proceso de formación especializada, pero no podrá participar en más de dos proyectos a la vez.

Áreas de investigación

Las líneas de investigación prioritarias están enmarcadas en las estrategias definidas en el Plan de Salud 2014-2020 y son las siguientes:

- Investigación clínica en procesos o patologías: enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, metabólicas y endocrinas, mentales, neurodegenerativas, respiratorias; genética, enfermedades raras, dolor crónico o cáncer, entre otras.

- Investigación en biotecnologías: tecnología biomédica y métodos diagnósticos.

- Investigación en salud pública y servicios sanitarios: prevención de la discapacidad, dependencia y potenciación del autovalimiento, autocuidado, desigualdades en salud, mejora de la calidad y de la seguridad de los pacientes, atención a urgencias vitales, listas de espera, etc.

La financiación de los proyectos de investigación no podrá superar los 90.000 euros, por proyecto en los tres años de duración. La subvención se destinará a sufragar los gastos de contratación de personal técnico u otros costes como material inventariable, fungible, servicios profesionales, gastos de gestión, etc.

A la hora de evaluar las solicitudes, se tendrán en cuenta criterios como la calidad e interés científico del proyecto, el impacto previsible a corto y medio plazo de los resultados de la investigación, la capacidad del investigador principal y del equipo investigador para realizar las actividades programadas y la adecuación estratégica del proyecto a las áreas y líneas priorizadas en el Plan de Salud de Nafarroa. Para la evaluación de los proyectos se contará con la participación de evaluadores externos seleccionados por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).