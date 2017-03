Fran Mérida reconoce que «está siendo un año duro pero el equipo va a dar la cara»

«Sabemos que la situación es complicada y que obviamente hay que ganar muchos partidos para salvarnos, pero tenemos que seguir luchando mientras haya opciones. Es nuestra obligación», ha declarado en rueda de prensa tras el entrenamiento en las instalaciones de Tajonar.

El futbolista barcelonés ha dicho que en estos momentos «jodidos» es cuando hay que demostrar que son un equipo y «estar todos unidos».

«Es lógico que en ciertos momentos tengamos esa autopresión de dar una alegría a todo el mundo. Está siendo duro, pero el equipo va a dar la cara en cada partido», ha señalado.

El centrocampista catalán ha restado importancia a la posibilidad de que Osasuna sea el ‘juez’ de la Liga por el descenso al enfrentarse a varios equipos que pelean por ello con más opciones que el propio equipo rojillo, a 15 puntos a falta de diez jornadas.

«Bastante tenemos con preocuparnos de nosotros», ha dicho Fran Mérida, quien ha indicado que Osasuna y su afición se «merecen» conseguir una victoria, ya que únicamente ha ganado un partido en LaLiga Santander.

«Nos encantaría brindar a la afición una victoria ante el Athletic. Sabemos que están sufriendo y que el partido contra el Bilbao es especial para toda Navarra», ha comentado.

Ha admitido que cuando fichó el pasado verano por Osasuna no esperaba la temporada que está realizando el equipo iruindarra, así como sus pocos minutos de juego a pesar de la presencia de tres entrenadores diferentes.

«Las situaciones se dan y hay que afrontarlas. No se puede cambiar lo que ha pasado, pero podemos cambiar lo que viene. Mientras tengamos opciones matemáticas, vamos a pelear la permanencia y acabar de la mejor manera posible», ha afirmado.

En el plano personal, ha señalado que «últimamente» está teniendo «algo más de minutos» e intentará «aprovecharlos y disfrutarlos» para «ayudar al equipo».

Ha manifestado que de momento no piensa en la próxima temporada, aunque ha recordado que tiene contrato: «No me he puesto a pensar en ello. Quedan diez partidos. Vamos a acabar lo mejor posible esta temporada y después ya se verá».

Sobre el entrenador, Petar Vasiljevic, que esta semana se ha visto obligado a explicar su situación laboral con el club, Fran Mérida ha dicho que lo ve «bien, como siempre».

«Lo veo con ganas de trabajar, de ayudarnos y de preparar el siguiente partido. Está demostrando ser un hombre valiente y está con nosotros a muerte», ha apuntado.

Durante el entrenamiento de esta mañana en Tajonar se ha retirado por una sobrecarga Fausto Tienza, quien precisamente está previsto que reaparezca en el próximo encuentro de competición el sábado 1 de abril contra el Athletic en el estadio El Sadar tras un mes de baja por una lesión muscular.

El canterano Alex Berenguer, que guarda su segunda semana de reposo por las secuelas del traumatismo craneoencefálico sufrido en el encuentro contra la UD Las Palmas, ha visitado a sus compañeros en Tajonar y en función de una revisión mañana se decidirá su plan de reincorporación a los entrenamientos.

Osasuna, con motivo del parón liguero de este fin de semana, jugará el próximo viernes un partido amistoso contra la Real Sociedad en Zubieta, a puerta cerrada a las 11:30 horas.

«Ya sabíamos que había que pasar esta semana para llegar lo mejor posible al partido contra el Bilbao y el encuentro contra la Real Sociedad nos va a venir bien», ha comentado Fran Mérida.