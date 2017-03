Nuevo servicio de psicoterapia grupal para personas afectadas de fibromialgia

Con estas medidas, incluidas dentro de la Estrategia navarra de atención integrada a pacientes crónicos y pluripatológicos, se busca aumentar los recursos de apoyo psicológico que se prestan a este colectivo de pacientes y facilitar además la accesibilidad a los mismos. La derivación directa desde los centros y consultorios de salud de base a las psicoterapias cognitivo-conductuales que se ofrecen en el área de Salud Mental da respuesta a una demanda histórica de los y las profesionales de Atención Primaria.



En febrero comenzaron a remitirse a Salud Mental los primeros pacientes para formar un grupo y el pasado 7 de marzo ya se realizó la primera de las sesiones de psicoterapia colectiva en el Centro de Salud Mental de Antsoain. Un total de once personas adscritas al área de salud de Iruñea participan en el primer grupo que se ha formado gracias al nuevo cauce de relación establecido entre Atención Primaria y Salud Mental.



Los requisitos para acceder a estos grupos son presentar un nivel de afectación grave o moderada-grave, según el índice de evaluación FIQ (Fibromialgia Impact Questionaire), y haber participado previamente en talleres educativos que se organizan en los centros de salud, sin resultados positivos. No se contempla el acceso a estas terapias a menores de 18 años, personas con cuadros de ansiedad y depresión graves o con trastornos mentales que requieran una atención más específica, señala el Gobierno de Nafarroa en una nota.



Diez sesiones

Las personas remitidas desde Atención Primaria a estos grupos son citadas primero a una consulta individual de psicología para informarles de las características de la terapia, motivarles y realizarles una evaluación del grado de distrés psicológico existente. La terapia consiste en un tratamiento psicológico para el dolor crónico de estas personas, fundamentado en la influencia que tienen los factores psicológicos (conductuales, cognitivos y emocionales) en la modulación del dolor y dirigido a afrontar la enfermedad de manera activa.



Se realizan diez sesiones, con una periodicidad semanal y una duración de dos horas cada sesión, en horario de tarde, y repartidas en un período aproximado de dos meses y medio. La puesta en marcha de estos grupos ha podido realizarse gracias a la reorganización de los recursos de personal destinados al Plan de Atención Continuada de Salud Mental, sin coste en nuevas contrataciones. Estas sesiones colectivas para pacientes con fibromialgia se suman a las que ya se prestan a otros cuatro grupos: padres y madres con hijos con problemas de conducta, personas con ansiedad generalizada, distimia (trastorno afectivo de carácter depresivo crónico) y personas con problemas con el alcohol.



La ‘fibromóvil’ llega a Iruñerria

En el campo de la labor informativa asociada a la fibromialgia, cabe destacar la próxima llegada a los centros de salud de Iruñerria de la oficina móvil conocida como ‘fibromóvil’, una camioneta desde la que la Asociación Fibromialgia Navarra (AFINA) proporciona información sobre esta enfermedad, así como sobre el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de sensibilidad química múltiple. En concreto, estará los próximos 29 y 30 en el exterior del centro de salud de Sarriguren y los días 5 y 6 de abril en el centro de salud de Orkoien, en horario de 9:30 a 14:00 horas en ambos casos.



La camioneta llega esta primavera a Iruñerria después de haber recorrido más de 30 municipios de la geografía navarra, dentro de un programa de visitas concebido para alcanzar todas las zonas básicas de salud tanto urbanas como rurales, donde se calcula que se concentra cerca del 44% de las personas aquejadas por los citados síndromes.



Este proyecto, gestionado por el área de Atención Primaria y la asociación AFINA, tiene el doble objetivo de integrar las herramientas de abordaje de la enfermedad existentes en el ámbito sanitario y sociosanitario y proporcionar información sobre la fibromialgia y otras enfermedades asociadas a personas que quizá están presentando síntomas pero todavía no han sido diagnosticadas.