Gobierno y sindicatos firman el acuerdo para la renovación de la plantilla del Servicio de Bomberos

Con este texto se pretende garantizar la capacidad necesaria para atender en condiciones de seguridad y eficiencia su cartera de servicios, así como permitir un mejor desarrollo de sus competencias y procurar un futuro viable y sostenible para el Servicio de Bomberos de Nafarroa.

El acuerdo firmado por las organizaciones sindicales LAB y ELA, recibió el visto bueno del Gobierno de Nafarroa el pasado 22 de febrero. Posteriormente, el personal del Servicio de Bomberos, reunido el 7 de marzo en asamblea en las instalaciones del Parque de Cordovilla (Galar), apoyó el acuerdo de forma mayoritaria: 82,6% de votos a favor, 1,3% de votos en contra y 16% de abstenciones.

Los otros sindicatos representados en la mesa sectorial, UGT y CCOO, no han firmado el acuerdo, sin bien UGT ha dejado constancia en el acta de que no lo ha hecho por razones de abstención, al no haberse recogido en el acuerdo una de sus concretas reivindicaciones; mientras que CCOO ha manifestado su voto contrario porque el Gobierno no ha aceptado concretar el número de plazas que incluirá en cada una de las OPE de los años 2017, 2018 y 2019.

Contenido del acuerdo

La principal medida prevista en el texto es la inclusión en las ofertas públicas de empleo (OPE) que apruebe el Gobierno de Nafarroa para los años 2017, 2018 y 2019 de un total de 55 plazas de bomberos y bomberas, que se sumarán a las 30 de la OPE de 2015 y a las 15 de 2016 hasta alcanzar un centenar en un periodo de cinco años.

También se contempla la consolidación y fortalecimento de los servicios de transporte sanitario urgente que presta actualmente el Servicio de Bomberos, a la vez que se manifiesta el compromiso de reforzar los parques que se vean afectados por la asunción de nuevas competencias. También se organizará un Grupo de Recate Técnico y un Grupo Técnico de Formación.



Por otra parte, se regularán las condiciones en las que se desempeñan los servicios de segunda actividad, a la que pueden pasar los bomberos cuando cumplen 55 años. Así, se negociará con la parte sindical un reglamento que garantice, entre otras cosas, el paso a segunda actividad de todo el personal que, por dictamen de Prevención, se vea obligado a ello. También se reducirá el cómputo anual para cabos y bomberos que, teniendo edad para poder pasar a este régimen, optan por mantener la condición operativa.



El acuerdo alcanzado contempla otras cuestiones como el apoyo y revisión anual del decreto foral que regula la realización de horas estructurales por el personal adscrito al Servicio de Bomberos, mientras se redimensiona la plantilla; y la aplicación de medidas que permitan limitar las diferencias salariales entre personal de igual categoría y nivel de responsabilidad.