Susana Díaz anuncia su candidatura rodeada de pesos pesados del PSOE

«Sola no soy capaz de hacerlo, necesito toda la ayuda del partido. Os pido ayuda para que el PSOE vuelva a liderar un proyecto que se haga cargo de España, que me ayudéis y me acompañéis». Así ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, su candidatura a la Secretaría General del PSOE.

Díaz ha reivindicado un proyecto que «nos lleve a gobernar» desde «la victoria electoral», recordado las victorias cosechadas por los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapataro, ambos presentes en el mitin de este domingo.

También ha reclamadon que se recupere la «fraternidad» entre los militantes del partido, empezando por la carrera de las primarias.

«Me siento contenta y feliz porque hoy voy a anunciar que tengo el orgullo, el honor, de anunciar mi candidatura a la Secretaría General del PSOE», ha dicho entusiasmada Díaz, que ha pedido a los militantes que salgan a decir «que somos el PSOE» y que «estamos aquí por el PSOE y por España».