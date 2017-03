Urkullu subraya que después del desarme seguirá quedando mucho trabajo por hacer

Urkullu no ha concretado si estará o no en Baiona el 8 de abril y ha asegurado que «lo importante» no es si acudirá o no algún integrante del Gobierno de Lakua, sino que el desarme se dé en las condiciones que permitan que «sea un paso importante más para ir avanzando hacia el final ordenado de la violencia».



«Nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano. Lo importante no es si va o no a asistir una representación del Gobierno Vasco, sino el trabajo que se está haciendo para llegar al día 8 de abril, y en ese trabajo está el Ejecutivo vasco», y ha recordado su apuesta por un desarme «completo, consistente, unilateral, verificado, legal y sin contrapartidas».



Urkullu también ha indicado que está en contacto con líderes políticos e institucionales relacionados con el desarme, entre los que ha citado a su homóloga navarra Uxue Barkos.



«Acto de folclore y romería» en Baiona, según Mendia



Aunque Urkullu no ha revelado si habrá presencia de su Ejecutivo en Baiona, la líder de su socio el PSE, Idoia Mendia, ya ha asegurado que el Gobierno autonómico «no va estar en ningún acto de folclore y romería, tal como parece que se está montando».



Mendia ha indicado que el hecho de que ETA «entregue en su totalidad las armas que le queden es un hecho positivo, a pesar de que llega cinco años y medio tarde. Afortunadamente, todos los vascos disfrutamos de la paz, sin tener que esperar a ETA. Todo lo demás, folclores y romerías que se monten en torno a ese hecho, están de más».



«El desarme es un paso hacia esa desaparición de la banda, que es lo que la sociedad vasca desea en su conjunto. Y nosotros estamos trabajando para ello, para que ese desarme se produzca de manera legal y definitiva», ha apuntado.