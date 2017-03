El PNV admite por primera vez la negociación de los presupuestos del Estado con el PP

«En estos momentos no estamos cerca de nada. Estamos negociando pero no estamos cerca de apoyar los presupuestos, en todo caso en estos momentos, al contrario, porque no hay un acuerdo», ha asegurado Aitor Esteban (PNV) antes de acceder a la Junta de Portavoces del Congreso español. Se trata de la primera ocasión en la que el jelkide admite abiertamente que su formación trabaja para llegar a un acuerdo que le permita al presidente español, Mariano Rajoy, sacar adelante las cuentas.

Está previsto que los presupuestos se aprueben durante el Consejo de Ministros de este viernes. Está previsto que el martes, 4 de abril, se presenten en la Cámara Baja. A partir de entonces comenzará la cuenta atrás para La Moncloa.

«Hasta el último día de plazo es posible poner una enmienda a la totalidad. Si no hay un acuerdo, evidentemente, lo haremos», ha señalado Esteban, quien lleva con máxima discrección los encuentros con el PP. Resulta significativa, sin embargo, la evolución que se ha producido en su discurso.

Meses atrás, con motivo de la investidura de Rajoy, el portavoz jelkide exigía una relación de «bilateralidad» para llegar a acuerdos con Madrid. Hoy no ha fijado ninguna línea roja.

El papel del PNV puede ser clave, ya que sus cinco diputados, sumados a los de PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, servirían para tumbar las enmiendas a la totalidad que, previsiblemente, presentarán PSOE y Unidos Podemos. A partir de ahí se iniciaría un largo proceso para aprobar las cuentas enmienda por enmienda.

En principio, Rajoy quería haber acordado con Ferraz para evitarse tener que ceder en cada una de las partidas. Sin embargo, la inestabilidad en el partido que actualmente dirige Javier Fernández, inmerso en un proceso congresual, ha hecho que el jefe de Gobierno español mire hacia Gasteiz.

Tanto los miembros del PP como los jelkides niegan que, por ejemplo, la negociación de estos presupuestos tenga que ver con la aprobación de las cuentas de la CAV, que saldrán adelante gracias al pacto entre Sabin Etxea y Génova. No obstante, el secretismo con el que se desarrollan los contactos impide que se conozca el contenido de las conversaciones.

En su momento, Esteban insistió en la idea de «agenda vasca», en la que se incluía la relación de bilateralidad, la pacificación y cuestiones de infraestructuras como el Tren de Alta Velocidad. Ahora, consciente de que son necesarios (y que ni siquiera Ciudadanos está intentando vetarles), parece que se abre la disposición al acuerdo.

Durante las últimas jornas se ha especulado incluso con la posibilidad de que el acercamiento de presos se encontrase sobre la mesa de negociación. Por el momento no hay más datos que la confirmación de que existe un diálogo que va más allá del intercambio de documentos.