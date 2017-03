150 etorkin inguru desagertu dira Mediterraneoan ontzi bat hondoratu ostean

Nazio Batuen Migrazioetarako Erakundeko (OIM) bozeramaile Flavio Di Giacomok Twitter bidez zabaldu duenez, 146 etorkin desagertu dira itsasoan, Italiarantz ontzi batean zihoazela. Pertsona bakarra atera da bizirik, Ganbiako gizon bat, eta Lampedusako portura eraman dute.

146 migrants went missing at sea while travelling on a dinghy headed to Italy.Only 1 survivor:a Gambian guy brought last night to Lampedusa