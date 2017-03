Condenada a un año de prisión por unos tuits sobre Carrero Blanco

Estos mensajes «constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares», dice la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. El almirante Carrero Blanco combatió en la guerra de 1936 contra el Gobierno legítimo y durante los siguientes casi 40 años ocupó altos cargos en la dictadura franquista, hasta su muerte en atentado de ETA en diciembre de 1973.



El tribunal compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel rechaza el argumento de que los comentarios eran «simplemente hacer humor», sino que asegura que el objetivo era hacer «burla y mofa» a una «víctima del terrorismo»



Tampoco considera un eximente que hayan trascurrido más de cuatro décadas desde el atentado, ya que «la lacra del terrorismo de ETA persiste» y las víctimas «merecen respeto y consideración».



«Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella», «Spiderman vs Carrero Blanco» o «ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial», son algunos de los mensajes por los que ha sido condenada.



Tras conocer la sentencia, la joven de 21 años ha lamentado que «no sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida».