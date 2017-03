Francesc Homs ya no es diputado en las Cortes españolas

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha enviado al Congreso el auto de ejecución de la sentencia y, tras recibirlo, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha llamado a Homs para comunicarle la noticia y dar inicio al proceso de relevo.



Homs ha comparecido después en rueda de prensa en el Congreso para despedirse públicamente, y lo ha hecho acompañado del resto de miembros del PDeCAT y por los portavoces de Esquerra (ERC), Joan Tardà, y del PNV, Aitor Esteban.



Según ha declarado, abandona Madrid «condenado pero feliz» por haber «servido al pueblo catalán», subrayando que no piensa pedir el indulto porque «hay una cosa que se llama dignidad» y va a seguir actuando con «coherencia». «En democracia no se puede imponer, se tiene que convencer y esta condena no convence a la mayoría de los catalanes», ha añadido.



La Junta Electoral Central (JEC) ha comenzado a tramitar la credencial de su sustituto, Feliu Guillaumes, quien concurrió como número cinco en la lista por Barcelona. El nombre del nuevo portavoz del PDeCAT lo decidirá la Ejecutiva del partido el próximo lunes.