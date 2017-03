Escocia solicita formalmente a Londres un nuevo referéndum de independencia

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha remitido una carta a Downing Street, residencia y despacho oficial de la primera ministra británica, Theresa May, para reclamar un nuevo plebiscito ante la próxima marcha de Reino Unido «no solo de la Unión Europea, sino también del mercado único», un desenlace que los ciudadanos de Escocia «no votaron».

«Los escoceses deben tener el derecho a escoger su propio futuro» y «ejercitar su derecho a la autodeterminación», ha remarcado Sturgeon en la misiva a May, que ya ha dejado clara su oposición a una nueva consulta sobre la independencia en Escocia.

La carta llega a Downing Street después de que el Parlamento de Holyrood aprobara el pasado martes, un día antes de la activación del ‘Brexit’, una moción que emplaza al Gobierno escocés a iniciar una negociación con May, para quien «no es el momento» de otro referendo de independencia.

Según la argumentación de Sturgeon, cualquiera que sea el desenlace final de las próximas negociaciones que Londres mantendrá con la UE para establecer los términos del ‘Brexit’ o salida del país del bloque comunitario «parece inevitable que sacará al Reino Unido, ya no sólo de la UE, sino también del mercado único».

Según la ministra principal de Escocia, ese escenario no es el que votaron los escoceses en el pasado referendo europeo del 23 de junio, sino que representa un desenlace «que tendrá implicaciones significativas» para su «economía, sociedad y lugar en el mundo».

«En estas diferentes circunstancias, los escoceses deben tener el derecho a escoger su propio futuro. En resumen, a ejercitar su derecho a la autodeterminación», ha indicado.

Además, ha indicado que «al adentrarnos en una nueva fase, necesitamos acordar una papel más directo e influyente para las autonomías, que refleje el interés clave que está en juego para todos».

Momento clave y consecuencias

Además de la carta, en una breve declaración a cámara colgada tanto en su cuenta personal de Twitter como en la del Gobierno escocés, Sturgeon resalta las «enormes consecuencias» que tendrá el ‘Brexit’ para Escocia, al tiempo que subraya que los próximos dos años serán «increíblemente importantes».

