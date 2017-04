El Athletic se lleva los tres puntos ante un Osasuna que sigue sin ganar en El Sadar

El Athletic se ha llevado los tres puntos de El Sadar y aprieta en la pelea por la quinta plaza, mientras que Osasuna sigue sin ganar en casa, uno de los objetivos a los que se tiene que aferrar para no dejarse ir en una recta final con aroma a descenso.



Los rojillos, una vez más, se han visto pronto por detrás en el marcador. A los once minutos, Aduriz, su gol 100 en Liga con los leones, mandaba a la red un pase de De Marcos.



Ha reaccionado bien Osasuna, pero no ha acertado en sus ocasiones, una de ellas repelida por la madera. El que no ha fallado ha sido Iñaki Williams, que justo antes del descanso ha puesto el choque cuesta abajo para los suyos.



No se han rendido los locales, volcados en la segunda parte. De perdidos al río, el 0-3 ha podido llegar en una contra. Pero en el 80 Sergio León ha recortado distancias y ha puesto picante a los últimos minutos, aunque el marcado no se ha vuelto a mover. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.