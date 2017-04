El Parlamento navarro critica que el Estado no pague 82,6 millones a Hacienda

La cifra concuerda con la que en diciembre del año pasado dejó de abonar Nafarroa al Gobierno español al entender que el Convenio Económico atribuye una responsabilidad al herrialde por las cargas generales del Estado superior a la que realmente le corresponde.

Fue el viernes cuando el Ejecutivo navarro hizo pública la decisión del Estado de abonar por ajustes 112,8 millones en lugar de 195,4, coincidiendo la diferencia «exactamente con la discrepancia» en torno a la aportación de Nafarroa al Estado en 2016.

Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, la mayoría del Legislativo foral, conformada por Geroa Bai, EH BIldu, Podemos e I-E, ha criticado la medida por «unilateral», mientras que UPN y PP han considerado que fue Nafarroa la que generó la deuda y el PSN ha cuestionado la «falta de transparencia».

Tras subrayar que fue un Gobierno en funciones el que en 2016 no quiso negociar el nuevo Convenio Económico, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha calificado de «legal» la decisión que tomó Nafarroa y de «unilateral» la del Gobierno español.

Tiene «cierto aspecto de rastrera», ha matizado, y ha instado a una negociación y un acuerdo «cuento antes» y «con los mejores resultados para la ciudadanía navarra».

Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, ha señalado que se grupo ha pedido la comparecencia en el Parlamento del consejero de Hacienda para que «informe de la decisión unilateral del Estado», con la que «pierde la Hacienda de Navarra y esto debe quedar muy claro».

Por eso ha comentado que ahora quiere saber qué piensan quienes «pusieron el grito en el cielo» en diciembre del año pasado y por la medida adoptada por el Ejecutivo navarro y se ha preguntado si el presidente de UPN, «muy activo en Madrid», ha podido tener algo que ver con la decisión del estado.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha considerado por su parte que cualquier «discrepancia en la interpretación» del Convenio Económico se debe resolver «en este ámbito», como hizo Nafarroa con la aportación de diciembre, y no «por la fuerza, unilateralmente y a través de otras herramientas» como a su juicio se ha hecho ahora el Gobierno español en los ajustes fiscales.

«No hay que poner el foco en Navarra, como se está tratando de poner por parte de algunas partidos políticos, cuando el Gobierno de Navarra está instando a que se cumpla le ley y se resuelva de forma dialogante una discrepancia y el de España lo está haciendo es imponer su propia interpretación», ha indicado.

Y en esta misma línea el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha agregado que el Ejecutivo navarro «tomó una decisión legal y esa sigue siendo la posición», por lo que ha confiado en que la comisión técnica que trabaja para actualizar el Convenio económico lo haga «a buen ritmo» para que lo antes posible se pueda cerrar el acuerdo político.

Un acuerdo, ha puntualizado, que debe ser «en términos de justicia y equilibrio», porque con el actual «hay un grave desequilibrio en contra de Navarra» y de hecho ha puesto en valor que los técnicos del Estado hayan aceptado como base para trabajar el informe elaborado por la Hacienda navarra.

UPN sin embargo ha visto «lógico» el proceder del Estado «porque al final las deudas hay que pagarlas», ha dicho Carlos García Adanero, y ha subrayado que «con la ley en la mano, Navarra tiene que pagar y también con la ley en la mano el Estado reclama lo que tiene que cobrar».

El regionalista ha criticado por ello al gabinete de Uxue Barkos, del que ha dicho que «se mueve más cómodo en el desacuerdo» y por eso «intenta tensar las relaciones», una actitud que hace «flaco favor a la negociación».

Por el PSN, María Chivite ha señalado que en este asunto «falta transparencia» y ha considerado que «la no respuesta» del Gobierno de Nafarroa a la decisión del Estado «evidencia» que en diciembre «no pagó porque no podía, porque no tenía recursos en ese momento, y ahora el Gobierno de España no ha pagado lo que se le dejó a deber».

Por último, Javier García ha manifestado que, a juicio del PP, «quien falta a su responsabilidad es el Gobierno de Navarra porque el de España siempre ha pagado».