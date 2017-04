El Gobierno advierte de las «consecuencias de todo orden» si se rechaza la Ley de Policías

En este sentido, Solana ha subrayado que el anteproyecto, que el día 12 está previsto que se apruebe como proyecto de ley, ha contado con un largo proceso participativo para su elaboración al que se invitó, entre otras organizaciones y entidades, a todos los partidos con representación parlamentaria, «no solo al cuatripartito».

«A día de hoy no ha habido ninguna aportación de las fuerzas políticas, pocas de las fuerzas sindicales y bastantes de ayuntamientos, empleadores y empleados», ha indicado la portavoz.

Ha reconocido así que en el Gobierno hay «preocupación por el plante y la no disposición al dialogo, y también por que se eche atrás la voluntad de mucha gente» que el Ejecutivo «hace suya» para «una Policía Foral integral».

Esto requiere, según Solana, «un cambio desde la raíz» para que «no se produzca un repliegue de facto por una situación laboral», y ha añadido que ésta es «una cuestión que hay que resolver por las consecuencias que puede tener de todo orden» y que no ha querido ni comentar ni concretar.

Sí ha agregado que el anteproyecto «sigue abierto y en fase de negociación» hasta el día 7, y ha confiado en que en el Parlamento se sumen votos suficientes.

Y al respecto, preguntada por la postura de Podemos, que avanza que no votará a favor si los sindicatos no apoyan el texto, Solana ha asegurado que «echarlo atrás sería echar atrás todo el trabajo por unos sindicatos que no han accedido a negociar ni han querido aportar nada, salvo valoraciones como que era una ley a coste cero cuando no es cierto», por lo que «el deseo y la manera de funcionar lo tendrá que valorar Podemos».