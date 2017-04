ELA demanda una «OPE masiva» para reducir la temporalidad en la Administración navarra

Las demandas del sindicato han sido detalladas por la responsable de Servicios Públicos de Nafarroa, Ainhoa Fernández, en la concentración que ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía ‘Consolidación de empleo ya. Lanpostuak egonkortu orain’.

Previamente, en el palacio del Condestable, afiliados, delegados y liberados de ELA de servicios públicos han celebrado una asamblea en la que han tratado cuestiones como la prevención o el «bloqueo» que entienden que hay en la Mesa General porque, según Fernández, «no se van negociando cosas, son simplemente mesas informativas».

Allí se ha puesto de manifiesto la necesidad de que se estabilice el empleo y se convoquen «OPEs masivas» porque es «imprescindible» reducir los altos índices de temporalidad existentes en la Administración.

Aunque no ha indicado el número de plazas que sería preciso convocar, ha insistido en que es preciso reducir la temporalidad que alcanza un 40 % en Osasunbidea, donde debería ser de en torno a un 8 %; un 30 % en Educación o un 25 % en Administración Núcleo.

Como ejemplo ha citado que en Educación, donde además faltan 800 profesores en relación con 2010, hay «gente que lleva quince años en la misma plaza y no es fija y eso no puede ser».

«Una lista de personas temporales tiene que ser para cubrir bajas concretas, de picos de gripe o de trabajo extra en las vacaciones, pero no para llevar el día a día durante muchos años», ha indicado.

Al respecto ha comentado que hay sentencias europeas que hablan de «uso abusivo» de la contratación temporal en el Estado español, sobre el que se apunta que es «exagerado».

La sindicalista, quien ha remarcado que «se tienen que volver a restituir todos los recortes en los que está implicada la plantilla», ha señalado que la convocatoria de una «OPE masiva viene dada después de las reuniones que ha habido en Madrid donde también lo ven».

Por lo tanto ha concluido es preciso que el Gobierno de Nafarroa, haciendo uso de su autonomía, empiece a trabajar en esa línea.