El Parlamento navarro se persona en el recurso de la Abogacía del Estado a la bandera republicana

En la Mesa, han votado a favor del acuerdo la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez (Podemos), el vicepresidente primero, Unai Hualde (Geroa Bai), y el secretario primero, Maiorga Ramírez (EH Bildu); mientras que en contra han votado el vicepresidente segundo, Alberto Catalán, y el secretario segundo, Oscar Arizcuren, ambos de UPN.

En la sesión de la Junta de Portavoces a favor del acuerdo se han pronunciado Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezquerra. En contra lo han hecho UPN y PPN.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, ha explicado que recurrirán las medidas cautelares y se personaran en el contencioso «porque hay que respetar la soberanía parlamentaria y la política se hace en sede parlamentaria».



Aznárez ha sostenido que las decisiones políticas son soberanas y ha rechazado «la injerencia de otras instituciones como la delegación del Gobierno y el Tribunal de Justicia».

Ha reiterado que el acuerdo de colocar la bandera de la República se realizó en respuesta a una petición de la Junta Republicana de Izquierdas de Nafarroa, como se ha hecho en otras ocasiones con otros colectivos.



En este sentido ha recordado que se suelen colocar banderas o se ilumina la sede del legislativo con diferentes colores a petición del colectivo LGTBI, en el día del Parkinson o del SIDA o en contra de la violencia machista.



En un sentido similar se ha pronunciado el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, quien ha dicho que le sorprende «la inquina» que tiene la delegación del Gobierno español y el PP contra la bandera republicana, ya que en multitud de instituciones y ayuntamientos se colocan banderas en sus fachadas rememorando diferentes causas.



UPN ha votado en contra del acuerdo de la Mesa y Junta porque, según su portavoz adjunto, Carlos García Adanero, la colocación de la bandera republicana es «un auténtico despropósito, no tiene ningún sentido».



«No hay que seguir con el espectáculo, lo que tiene que hacer el Parlamento es dejar los símbolos propios que tenemos establecidos, la bandera de España y Navarra, y poner la de Europa y no poner banderas que no representan al conjunto de la sociedad porque no están establecidas así en el ordenamiento jurídico».



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha justificado su voto en contra señalando que están en contra de que éste sea un «Parlamento de charanga y de pandereta» como, a su juicio, se ve en numerosas ocasiones, al colocar cuando uno quiere unas banderas o quitar otras como la Europa, cuyo mástil lleva vacío «desde hace ya demasiado tiempo».



Ha puntualizado que no le parece bien que se coloque ninguna bandera que no sea oficial y así ha remarcado que solo deben ondear la navarra, la del Estado español y la europea, las demás que «cada uno las coloque donde quiera pero no en la institución», ha remarcado.



Respecto a la bandera republicana ha indicado que hay jurisprudencia que determina que no se puede colocar, por lo que a la espera de lo que decida el TSJN, confían en que no se coloque.



Una opinión diferente ha expresado el portavoz de I-E, quien ha indicado que no cree que haya jurisdicción por parte de citada sala sobre la decisión de la Mesa, ya que es una decisión política de reivindicar un momento democrático de la historia de Nafarroa.



En este sentido ha remarcado que no hay sustitución ni desplazamiento de símbolos oficiales, ni tampoco se colocan símbolos oficiales nuevos, por lo que «no hay ningún choque con la legislación de símbolos oficiales», ha concluido.