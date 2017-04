Manu Cabacas pregunta a José Antonio Pastor «cómo puede justificar la muerte de Iñigo»

Emotivo homenaje el vivido este mediodía en el callejón de María Díaz de Haro, donde en la madrugada del 5 de abril de 2012, a consecuencia de una carga de la Ertzaintza cayó herido de muerte Iñigo Cabacas. Con una de las grabaciones de las comunicaciones de la Policía autonómica aquella noche ha comenzado el acto, al que ha seguido el sonido de la txalaparta.

El primero en tomar la palabra ha sido Bikendi Arrausi, uno de los amigos del joven aficionado del Athletic, que ha dicho que llevan cinco años esperando en el lugar donde se produjo la muerte que se haga justicia y que seguirán hasta que lo logren y se depuren responsabilidades. Ha subrayado que «están cansados de que nos ninguneen» y que lo único que piden es que se haga justicia.

A continuación, ha tomado la palabra un representante de Iñigo Cabacas Herri Harmaila, que ha ido recorriendo la lucha de una parte importante de la afición rojiblanca para que se haga justicia con Cabacas. Además, ha censurado que después de un lustro la directiva del Athletic «siga de perfil» en este asunto, a pesar de los continuos requerimientos de socios y aficionados en general.

Uno de los momentos más emotivos ha sido cuando el cantante de Jare Mikel Bizar ha interpretado con canciones en recuerdo a Iñigo frente a su madre y su padre, Fina Liceranzu y Manu Cabacas. Tras ello, con con los progenitores en el escenario, dos dantzaris han bailado un agurra a ambos.

Manu Cabacas e Iraia Amorrortu, una de sus sobrinas, han tomado la palabra en nombre de la familia, agradeciendo en primer lugar el apoyo que reciben de la gente en su lucha por que se haga justicia y se depuren responsabilidades penales y políticas. «Cinco años ya de su muerte, cinco años sin Iñigo y cinco años de lucha para que su muerte –ha dicho su padre– no quede impune, para guardar su memoria y que algo así no vuelva a suceder jamás».

Cabacas ha incidido en que pasado el tiempo nadie ha asumido responsabilidades. «Cinco años de dolor, de sufrimiento, de humillación, cinco años en los que la familia y amigos, junto con vosotras y vosotros, venimos luchando para que la muerte de Iñigo no quede impune».

Han apuntado a que transcurrido un lustro, un auto del juzgado reconoce lo que las personas que estaban aquella noche en el callejón vienen repitiendo: «Que la actuación de la Ertzaintza aquel 5 de abril, la carga tras la que murió Iñigo, fue injustificada y desproporcionada». «Las personas que la vivieron así lo dijeron, sin embargo, la clase política y Ertzaintza se han dedicado durante estos cinco años a negar la evidencia y a intoxicar la realidad con versiones que nada tenían que ver con lo sucedido», ha añadido Amorrortu.

Manu Cabacas interpela a Pastor

Cabacas ha señalado que el objetivo es «desviar la atención, desviar sus responsabilidades y sobre todo y lo que es más grave, justificar la muerte de Iñigo», apostillando su sobrina que «hay quienes siguen empeñados en tergiversar la realidad». El padre se ha dirigido al portavoz del PSE en la Cámara de Gasteiz, José Antonio Pastor, interpelándole por «¿cómo puede seguir usted diciendo que la actuación fue justificada? ¿Cómo puede usted justificar la muerte de Iñigo?». Manu Cabacas le ha pedido a Pastor que «no intente engañar a la gente, no desvíe las responsabilidades, la única responsable de la muerte de Iñigo es la Ertzaintza y sus responsables policiales y políticos».

Lo mismo han dicho a los sindicatos de la Policía autonómica. «¿Por qué seguir justificando lo injustificable? ¿Cómo podéis decir que es una injusticia que se depuren las responsabilidades por la muerte de Iñigo? ¿Que los imputados tienen familia? ¿Y qué pasa con nosotros y nosotras, la familia de Iñigo?», han insistido.

El padre del joven les ha acusado de mezquinos. «Hay que tener poco catadura ética o moral para decir esto. Escuchar estas cosas de boca de quienes se erigen en defensores a ultranza de los derechos humanos, de las víctimas, debe ser sólo de algunas... No imaginan el dolor y sufrimiento que estos nos genera».

Iraia Amorrortu ha señalado que «estas actitudes y manifestaciones evidencian que algunos no quieren esclarecer lo que pasó. No quieren que se depuren responsabilidades. En definitiva, buscan impunidad. Estos políticos y la propia Ertzaintza están alejados de la ciudadanía de lo que ésta les exige, que nos da miedo. Una sociedad avanzada y democrática no se merece una clase política y una Policía así».

Su tío ha dicho que «tristemente es lo que tenemos y consiguen sus objetivos, sus pactos de silencio, sus mentiras, sus versiones intoxicadoras, su falta de colaboración, sus obstáculos en la investigación... Han aportado su granito de arena hacía la impunidad». Se han preguntado cómo no se actúa contra los escopeteros que reconocieron que dispararon o Ugarteko, también los máximos responsables de la Ertzaintza que aquel día diseñaron el operativo, los que dieron las órdenes y también los políticos que estaban al frente del Departamento de Interior.

«El camino está siendo duro, muy duro, No nos lo están poniendo fácil. Una vez más, les decimos alto y claro que aquí vamos a seguir, que no vamos a parar hasta conseguir que se haga justicia con Iñigo», ha destacado la familia Cabacas Liceranzu. El padre del joven ha vuelto a agradecer el respaldo de la ciudadanía, «que exige que se aclare la muerte de Iñigo y se depuren todas las responsabilidades, clamor social que se rebela ante la injusticia a la que estamos asistiendo».