El Eibar confirma su «mejor fichaje» con la renovación de Mendilibar por otra temporada

Con la salvación en el bolsillo y el sueño europeo en el horizonte, el Eibar ha anunciado este lunes la renovación de su técnico, José Luis Mendilibar, para la próxima campaña. La presidenta armera, Amaia Gorostiza, no ha ocultado su satisfacción por un acuerdo «en absoluto complicado». «Probablemente este es el mejor fichaje que podemos hacer. Se ha especulado con las novias que podía tener Mendilibar y si el club se podía estar durmiendo, seguimos trabajando como tenemos que hacer. Somos conscientes de que José Luis es el mejor entrenador que puede tener el Eibar en estos momentos y me atrevería a decir también que el Eibar es el mejor equipo para él», ha indicado.



Gorostiza ha glosado la figura del técnico de Zaldibar, ahora que el club azulgrana vive momentos dulces. «Es un líder natural que se necesita en cualquier comunidad, simboliza nuestros principios y es capaz de gestionar la plantilla como si fuera una familia». La renovación de Mendilibar supone la de todo su equipo, con Iñaki Bea, Josu Anucita, Toni Ruis y Andoni Azkargorta.



Tanto el director deportivo, Fran Garagarza, con el propio técnico, han remarcado la rapidez con que las negociaciones han llegado a buen puerto. «Las cosas han ido rápidas y bien, tanto el club como yo y el cuerpo técnico queríamos seguir un año más porque estamos a gusto, estamos bien, todo el mundo nos trata bien tanto en el club, la afición, la gente y si las cosas están bien no es fácil que vayan mucho mejor. Espero que el año terminemos bien y que el que viene sea parecido a este y sigamos disfrutando de vernos», ha resumido Mendilibar.