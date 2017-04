El arzobispo Zuppi acudió a Baiona como «testigo moral y mediador en procesos de reconciliación»

En el comunicado se especifica que su presencia en la capital labortana está vinculada «al trabajo para la paz de la Comunidad de San Egidio, que ha contribuido a superar esta dolorosa página en la historia española».



Por su parte, la oficina de prensa del Vaticano ha indicado que la presencia de Zuppi no fue «en representación de la Santa Sede, ni como arzobispo de Bolonia».



La presencia de de Zuppi en Baiona ha causado un importante malestar en el obispo de Donostia, José Ignacio Munilla, quien viene haciendo énfasis en los últimos días en que el prelado italiano «acudió a título particular, sin ningún tipo de bendición ni explícita ni implícita de la Santa Sede», por lo que «la Iglesia no ha estado para nada implicada en esto».