Trabajadores piden al Gobierno que actúe contra la apertura del comercio en domingos y festivos

En una rueda de prensa a las puertas de Decathlon han reivindicado «la apertura 0 en domingos y en festivos», y para ello han pedido al gran comercio que no abra este jueves santo, a los consumidores que no vayan a comprar y al Ejecutivo que se posicione «contra la imposición de la apertura en festivos y a favor» de los trabajadores, «tal y como refleja el acuerdo programático firmado entre los cuatro partidos del cambio».

«Solicitamos también que impulse una campaña de concienciación dirigida tanto a consumidores como comerciantes, encaminada a la apertura cero en festivos para que todas tengamos el mismo derecho a disfrutar de nuestro tiempo libre», ha dicho.

Y han advertido de que, «mientras esto no ocurra, LAB estará junto a las plantillas y en la calle, reivindicando no trabajar en festivos y no comprar en los mismos».

Además, han precisado, «exigimos a los grandes comercios que este próximo 13 de abril (jueves santo) no abran y pedimos a las personas que tienen intención de comprar que se pregunten por un momento si es tan necesario como para que obliguen a trabajar a tantos navarros y navarras».

«Tenemos muchas razones para decir esto y mantener nuestra posición», han subrayado, y entre los motivos han citado que la apertura en domingos y festivos «no genera empleo sino que precariza el que hay» cuando los trabajadores de este sector «también tenemos derecho a conciliar nuestra vida laboral y personal».

Un segundo argumento es que la apertura «solo beneficia a las grandes marcas y centros comerciales, mientras el pequeño comercio se ve obligado a abrir sin descanso ni beneficio o cerrar para siempre».

La tercera razón por la que en su opinión no se debe abrir el comercio en domingos y festivos es que lo contrario «fomenta el consumo excesivo» al plantearse el mismo «como una forma de ocio», ya que con la apertura el resto de días es suficiente para cubrir las necesidades sociales.

Por todo ello, las trabajadoras han pedido a los consumidores que «no contribuyan» al «cierre del pequeño comercio ni a la precariedad» de quienes se ven «obligados» a trabajar.