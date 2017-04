Trump se declara «convencido de una paz duradera» con Rusia

«Las cosas se van a solucionar entre EEUU y Rusia; y en el momento justo todos entrarán en razón y habrá una paz duradera», ha escrito el presidente de EEUU Donald Trump en su cuenta de Twitter.

Trump admitió ayer que las relaciones entre Washington y Moscú pasan por «un momento bajo», confirmando así las declaraciones realizadas por su homólogo ruso, Vladimir Putin, con quien había augurado una nueva era de entendimiento bilateral.

«Ahora mismo no nos estamos llevando bien con Rusia en absoluto», ha dicho durante la rueda de prensa que ha celebrado en la Casa Blanca tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. «Puede que estemos en un momento bajo de nuestras relaciones», ha reconocido.

Putin había confesado horas antes, en una entrevista concedida a la televisión rusa Mir, que la relación entre EEUU y Rusia había empeorado bajo el Gobierno de Trump, «sobre todo en el aspecto militar».

Trump ha considerado que sería «fantástico» que ambas potencias pudieran arreglar esta situación. «Eso puede pasar o no, pero me gustaría que así fuera. Me encantaría poder llevarme bien con todo el mundo», ha dicho.