El Gobierno navarro estima los recursos y modifica la convocatoria de becas

La consejera de Educación, María Solana, ha señalado en conferencia de prensa que se incurrió en un «error de cálculo» en cuanto a la fecha de convocatoria respecto a las fechas de matriculación.

Por tanto, ha indicado la consejera, el Departamento estima parcialmente los recursos de alzada en lo referido a este punto y anula, por «imposible cumplimiento» la exigencia de que el alumnado de primer curso de la Universidad del Opus tenga que acreditar que no ha obtenido plaza en la Universidad Pública de NafarroaDe igual modo, y únicamente para el alumnado de la Universidad de Navarra, se han modificado de nuevo tanto los tramos como los coeficientes correctores que corresponden a cada uno de ellos, volviendo a los de anteriores convocatorias.



Dado que los criterios se han mantenido durante dos décadas, ha comentado Solana, se ha optado por la estimación del recurso en cuanto a la necesidad de que quienes no pudieron conocer los nuevos criterios con la antelación suficiente no se vean perjudicados.



Solana, que ha estado acompañada por la directora general de Universidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz, ha explicado que para los alumnos de primer curso de la Universidad del Opus se establece un plazo de un mes de duración desde la publicación de la correspondiente resolución, para que presenten su solicitud de beca.



La consejera ha matizado no obstante que los recursos presentados a la convocatoria de becas «aluden a un derecho que no es tal». El Departamento de Educación, ha dicho, considera que «los solicitantes de becas no son titulares de un derecho adquirido en sentido técnico jurídico, sino de una expectativa de derecho, legítima, eso sí, pero expectativa al fin y al cabo».



En ese sentido, ha destacado que las becas de enseñanza son subvenciones y por tanto «no constituye un derecho subjetivo derivado directamente de la norma», por lo que los criterios de su Departamento a la hora de modificar la convocatoria de becas «no suponen en modo alguno ilegalidad».



En lo referido a la acumulación de la beca concedida por el Ministerio que hasta ahora se contemplaba únicamente para el alumnado de la Universidad del Opus, se desestima el recurso por razones «de igualdad» y por ello, como al resto del alumnado, a los solicitantes de este centro docente se les restará de la beca la cantidad que les ha sido reconocida por otra Administración.



En relación a esta convocatoria general de becas, la consejera ha declarado que el Gobierno de Nafarroa «ha hecho en más de una ocasión autocrítica» y el Departamento «asume que se ha suscitado una situación que está generando un trastorno grande a una parte pequeña de estudiantes», pero «no por eso menos importante», mientras que una mayoría de alumnos, ha dicho, se verán beneficiados por unos cambios que supondrán conceder unas 700 becas más que el año pasado.



Solana ha afirmado que hay una «parte grande» de estudiantes que «se han visto beneficiados por esta nueva convocatoria» y que «van a recibir más cantidad en concepto de transporte, de comedor, incluso de matrícula», por lo que «no es cierto que el agravio o que el trastorno se haya generado a todas las personas que optan a esta convocatoria de becas».



Respecto al curso siguiente, la consejera ha apuntado que se deberá hacer una convocatoria nueva, en la que, «manteniendo la filosofía de la actual», se corrijan los errores detectados y se incida en el criterio de que «nadie vea truncada su expectativa de derecho».



El Ministerio español de Educación, ha apuntado, publica generalmente su convocatoria de becas en el mes de agosto y, por tanto, el Gobierno de Nafarroa lo hará después.