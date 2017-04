Laura Pérez, dispuesta a seguir si se defiende el actual modelo de Podemos

«Es necesario que haya un Consejo Ciudadano y una mayor práctica de la democracia participativa para que Podemos no sea un partido más. Si no se dan unas condiciones, si no se defiende el actual modelo de Podemos, yo no tengo ningún problema en seguir aportando desde donde me corresponda», ha manifestado Laura Pérez.

La actual secretaria general de Podemos en Nafarroa ha recordado que, cuando se decidió renovar el Consejo Ciudadano, que es un órgano independiente de la Secretaría General, decidió someter su cargo a refrendo de la asamblea «por coherencia y por lealtad al equipo» con el que se había presentado.

El proceso de presentación de candidaturas para ocupar este puesto está abierto hasta el día 2 de mayo, y Laura Pérez todavía no tiene decidido si se presentará o no a ser reelegida.

En este proceso de renovación que se está realizando en Podemos, ella misma convocó una asamblea abierta que se ha celebrado hoy al mediodía en Iruñea, con asistencia de un centenar de personas. Durante esta asamblea, Laura Pérez ha manifestado que «queremos liderar el próximo Gobierno de Navarra, porque nos resultan insuficientes los actuales logros».

«No queremos claudicar ante los poderes fácticos. Queremos ser punta de lanza para hacer frente a los poderes financieros, a los que nadie ha elegido», ha añadido Laura Pérez entre los aplausos de los asistentes.

Ha continuación se ha abierto un turno de intervenciones en el que una docena de personas han hecho sus aportaciones en torno al papel que debe desempeñar Podemos a partir de ahora. La asamblea ha durado una hora y ha concluido entre gritos de «Sí se puede».

Durante el acto se han recogido aportaciones por escrito de los asistentes, aunque también se pueden hacer en la página web de Podemos y en la siguiente dirección electrónica: primariasnavarra2017@gmail.com.

Laura Pérez ha valorado de forma positiva tanto la asistencia como la participación en esta asamblea. «Vemos que mucha gente sigue defendiendo un proyecto rupturista en lo político, que no asuma el mero posibilismo como lo inevitable y que quiere ir más allá y defendel el 'sí se puede' hasta el final», ha declarado.