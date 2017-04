Hollande pide el voto para Macron frente a la «división» que representa Le Pen

«Frente a los riesgos que supondría la victoria de Le Pen no sirve callarse o refugiarse en la indiferencia. Hay que movilizarse. Votaré por Emmanuel Macron», ha asegurado Hollande (Partido Socialista) en una alocución televisada desde el Palacio del Elíseo.



A través de su cuenta de Twitter, Macron ha agradecido el respaldo y ha indicado que «el 7 de mayo hay que mantenerse fiel a los valores de Francia».



Hollande ha dibujado un panorama sombrío en caso de victoria de la candidata del Frente Nacional, «por su historia, sus métodos y los vínculos que tiene con grupos extremistas de toda Europa».



Ha señalado que la implementación del programa de Le Pen haría perder poder adquisitivo a la ciudadanía porque implicaría la salida del euro, pero también se traduciría en «la supresión de miles de empleos» porque preconiza el proteccionismo.



La imposición de impuestos a las importaciones «se traducirá en un incremento de los precios sin precedentes que perjudicaría a los más frágiles».



Además estima que existe «un peligro de aislamiento de Francia y de ruptura en la Unión Europea. La extrema derecha dividiría a Francia y estigmatizaría a parte de los ciudadanos a causa de sus orígenes o su religión».



«Lo que nos jugamos es nuestra concepción de Francia, la unidad de nuestra nación, la pertenencia en Europa y su lugar en el mundo. Todo lo que he tratado de conservar en mi mandato», ha señalado.



Macron comenzó su carrera política de la mano del actual jefe del Estado, que le nombró número dos de su Gabinete a la llegada al cargo.



En 2014, cuando dio un giro más liberal a su política, Hollande nombró a Macron ministro de Economía, en sustitución de Arnaud Montebourg, cargo que abandonó en 2016.



El apoyo de Hollande a Macron ha sido rápidamente respondido desde el bando de Le Pen.



Su número dos, Florian Philippot, ha declarado que «ya no hay dudas de que Macron es el heredero de la desastrosa política de Hollande».