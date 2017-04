El Comisionado para la Paz subraya en Gernika el apoyo de las víctimas al proceso en Colombia

Jaramillo recogerá este miércoles en Gernika, en nombre del presidente de Colombia Juan Manuel Santos, el XIII Premio por la Paz y la Reconciliación, que también han recaído en el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y en el fotoperiodista Gervasio Sánchez.



En una comparecencia ante los medios tras una recepción oficial ofrecida en el Ayuntamiento por el alcalde de Gernika, José María Gorroño, Jaramillo ha manifestado que «en Colombia hay intentos importantes de ciertos sectores políticos de usar para sus propios fines a las víctimas», si bien hasta ahora este colectivo ha supuesto el «principal apoyo» al proceso de paz.



«Me impresionó la posición tan lúcida y generosa de las víctimas en Colombia en apoyo al proceso de paz, porque no querían que nadie más sufriera como ellas lo han hecho y porque perdonar era un acto de liberación, una manera de cambiar sus vidas y no seguir esclavas de ese dolor tan terrible que sufrieron», ha apuntado. En este sentido, ha dicho que esta situación no supone que, al perdonar, las víctimas renuncien a que se haga justicia.



Sobre los resultados del plebiscito sobre el proceso de paz llevado a cabo en Colombia, ha lamentado la «polarización» que tuvo lugar en Colombia tras esta votación y ha apuntado que «es producto del resultado, pero también de una disputa muy grande que no refleja el sentimiento de la mayoría de los colombianos».



Respecto al proceso de paz en Euskal Herria, ha dicho que en Colombia «se conoce muy poco» en general, si bien ha manifestado que sí ha tenido «un gran impacto» el cese definitivo de la actividad de ETA y el anuncio de su desarme.



En varias ocasiones ha declinado comentar cuestiones políticas sobre Euskal Herria, pero ha recalcado que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha dado «un gran apoyo a Colombia en el proceso de negociación», por lo que sólo tiene «palabras de agradecimiento».



Respecto al bombardeo de Gernika, ha asegurado que esta villa vizcaina «es un símbolo muy conocido» y ha apostado por que no se olviden nunca las consecuencias, porque «pasan hechos terribles, pero, en la medida en que mantenemos la memoria viva y clara, estamos haciendo mucho para evitar que vuelvan a ocurrir».



Gorroño ha destacado la «valentía» del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, «al obrar en conciencia y no perder esa oportunidad histórica, aun sabiendo, que le podría suponer algún coste político» y ha remarcado que «el acuerdo de paz es un legado para las nuevas generaciones de colombianos, pero también para todo el mundo».



El alcalde ha anunciado que Enrique Santiago, abogado y asesor jurídico de toda la negociación en el proceso de paz de Colombia, recogerá el premio en nombre de las FARC.