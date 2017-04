Los sindicatos de policía quieren que se mantenga la ley de 2015

La consejera de Interior, María José Beaumont, comparecía en la Cámara a petición del PP para informar del contenido del proyecto, mientras en la calle policías forales y locales se concentraban para mostrar su rechazo al mismo.

Un agente autonómico en un féretro, un ‘tramabus’ con las caricaturas de Beaumont, el director general de Interior y el jefe de la Policía Foral, y continuos pitidos y ruidos de sirena han acompañado parte de la intervención de la conseja, en la que ha asegurado pretender una policía «moderna», «integral», «eficaz» y «sostenible», sin que hasta el momento haya recibido «ninguna» aportación sindical.

«Es verdad que no les hemos entregado nuestras reivindicaciones porque no las tenemos. La actual ley de 2015 obtuvo un 85 % de respaldo sindical y la única parte en disputa era el tema retributivo. Ahora dicen que no hay coste cero, que hay dinero encima de la mesa y por lo tanto ese 15 % de discrepancias en dos semanas está solucionado», ha dicho Ojer en declaraciones a los periodistas.

Y ha añadido que con este escenario los representantes de la Policía Foral no ven necesario «partir de cero y hacer una ley nueva», a pesar de que era un mandato legal.

Conocido que al rechazo de UPN, PSN y PP al texto del Gobierno se sumaba también Podemos, Ojer ha comentado que «esto es matemática pura» y por lo tanto, si se confirma, el proyecto «se tumbaría».

Tras admitir que Podemos informó de su postura a COOO ya ayer, el sindicalista ha asegurado que este partido pone el «énfasis» en los derechos de los trabajadores.

Según ha precisado ya desde la exposición de motivos, Podemos aprecia referencias a la reforma laboral, a lo que ha añadido que este partido «tampoco entiende la obsesión de Interior de sacar a la Policía Foral del estatuto de la función pública», lo que en la práctica supondrá «arrastrar» sus derechos.

Javier Ojer se ha referido también a la afirmación de la consejera de que los policías forales trabajan de media 2,8 días a la semana, un cálculo que no comparte. «Depende de que cómo se utilizan los datos. Es como si yo le digo a la consejera que ella gana un 300 % más que su homólogo del País Vasco porque ella es responsable de mil policías y él de 8.000».

Por último, Ojer ha comentado que es verdad que Interior tiene ultimado el plan director de la Policía Foral, que «habla de tres escenarios posibles».

El primero dice que «tal y como están las cosas, la Policía Foral tiende a desaparecer», en el segundo queda «como una policía administrativa, lo que sabe hacer», y con el tercero se busca «una policía integral, de referencia».

El delegado de CCOO ha comentado que para las tres posibilidades se han estudiado los recursos humanos y técnicos necesarios y elaborado unos presupuestos, aunque no ha aclarado si la ley de 2015 que los sindicatos policiales quieren mantener sería válida en cualquiera de los escenarios.