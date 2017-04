Beaumont ve posible que algún sindicato de Policía Foral plantee propuestas al proyecto de ley

«Espero recibir próximamente un documento», ha afirmado Beaumont en una conferencia de prensa tras la sesión en la que el Gobierno ha conocido el Plan Director de la Policía Foral 2016-2020.

Y ha añadido que los sindicatos del cuerpo «no están tan unidos» en su negativa a hacer aportaciones al proyecto de ley elaborado por el Gobierno, lo que se podría traducir en el fin de la unidad que públicamente han mantenido hasta ahora.

De hecho, la titular de Interior ha ido más allá y ha comentado que no está segura de que los dispuestos a negociar sean finalmente mayoría en la comisión de personal «pero podría ser».

En este caso desaparecería uno de los obstáculos planteados por Podemos al proyecto de Ley de Policías de Nafarroa, del que critica que da cabida a la reforma laboral y, especialmente, que no se ha negociado con los afectados.

Al respecto, Beaumont ha indicado que el rechazo anunciado por Podemos al texto es una «posición provisional, así nos lo ha dicho», por lo que el Gobierno «confía» en que no prospere «ninguna» enmienda a la totalidad que se pueda presentar y que finalmente la ley sea aprobada con las modificaciones que se introduzcan mediante enmiendas parciales apoyadas por la mayoría parlamentaria.

«Hay plazo hasta el 19 de mayo para presentar enmiendas», ha dicho, y recordado que después llegará el momento en el que el Parlamento tenga que debatir y votar las enmiendas presentadas, empezando por las de totalidad.

Pero «el Gobierno confía en que no prospere ninguna», porque «Podemos no planea problemas al articulado sino que se reserva (la decisión) ante la falta de negociación sindical», ha matizado Beaumont, y ha agregado que si esta negociación no ha existido «no ha sido porque el Gobierno no haya querido», que «sigue a la espera de recibir aportaciones y confiando en que se puedan recoger», de forma que «ya no existiría ese escollo».