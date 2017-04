Instituciones Penitenciarias deniega la visita del Parlamento de Gasteiz a Ibon Iparragirre

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha revelado la denegación, que ha tachado de «inaceptable». El pasado 15 de marzo la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz acordó visitar a Ibon Iparragirre, una propuesta que partió de EH Bildu y que avalaron todos los grupos (PNV, Elkarrekin Podemos y PSE) excepto el PP, que votó en contra.



EH Bildu considera que Iparragirre debe ser excarcelado porque su estado de salud es grave ya que ha sido diagnosticado de sida en estadio C-3, lo que le ha provocado lesiones neurológicas.



Arzuaga ha explicado que Instituciones Penitenciarias ha esgrimido para rechazar la visita cuestiones meramente técnicas ya que asegura que la petición debe partir del propio preso.



Tras esta respuesta, según el parlamentario abertzale, Iparragirre cursará la solicitud aunque «necesitará ayuda» para ello por su grave estado de salud. «Esperamos que la visita pueda tener lugar lo más pronto posible», ha indicado.



Durante la rueda de prensa, Arzuaga y la también parlamentaria Jone Goirizelaia han reclamado que comiencen ya los trabajos de la ponencia parlamentaria de Memoria y Convivencia, que se constituyó el pasado 8 de marzo en la Cámara de Vitoria con la designación de los representantes de todos los partidos excepto el PP, que ha decidido no participar en ella al considerar que no busca deslegitimar el terrorismo.



El fin de la ponencia es buscar amplios consensos en torno a la memoria, la convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la violencia, la política penitenciaria, la libertad, la paz y los derechos humanos.

Cambios en el tablero político



Arzuaga ha opinado que tras el desarme de ETA el tablero político «ha sido sacudido» y tiene que tener su efecto en el ámbito institucional y normativo.



La decisión de ETA «tiene que tener efectos jurídicos inmediatos», ha subrayado.



A partir de ahora las prioridades y emergencias que hay que activar son la situación de los presos enfermos e impulsar el fin de la dispersión por medio de acuerdos políticos amplios con el objetivo de acabar con las «políticas de excepción que no tienen sentido» y pasar a una legislación ordinaria que coadyude a la transición a la paz y normalización.



Por su parte, Jone Goirizelaia se ha referido a la creación de una ponencia en la Comisión de Trabajo y Justicia que su grupo ha solicitado para abordar el traspaso a Euskadi de las competencias en materia penitenciaria.



La parlamentaria ha recordado que en el acuerdo de Gobierno entre el PNV y el PSE una de las principales reivindicaciones es precisamente dicha transferencia, aunque ha constatado que por el momento el Ejecutivo autonómico no ha concretado cómo se va a gestionar este traspaso.



Por ello, EH Bildu considera que la citada ponencia debe abordar cómo se va a llevar a cabo el proceso para asumir la competencia y qué modificaciones legales habría que articular.



Además, se tendrá que hablar de otros modelos alternativos a la ejecución de penas «que no tengan que pasar» por estancias en la prisión.