Donostia recurrirá la negativa del Gobierno español a la consulta sobre los toros en Illunbe

El Ejecutivo español denegó la autorización solicitada por el Ayuntamiento para celebrar una consulta popular sobre el uso de instalaciones municipales, en este caso el recinto de Illunbe, para corridas de toros.



En el pleno municipal la propuesta para ejercer las acciones legales contra la decisión de Madrid ha sido presentada por la concejala Duñike Agirrezabalaga (PSE), como responsable del Servicio de Participación Ciudadana, pero no la ha defendido y ha anunciado que su partido se abstendría porque cree que el recurso «tiene pocos visos de prosperar» y «no quiere generar frustración en la ciudadanía» con «falsas expectativas».



El alcalde, Eneko Goia (PNV), ha defendido «sin ninguna duda» la conveniencia de interponer el recurso y «explorar todas las vías hasta el final», porque «si no se presenta, estará perdido de antemano».



Goia ha subrayado que «independientemente del objeto del debate», de que la consulta sea sobre los toros, «la cuestión de fondo» es «la defensa de la autonomía municipal» y «no tratar de defenderla» equivaldría a «renunciar» a ella.



La portavoz de EH Bildu, Amaia Almirall, ha explicado que, si bien considera que «el camino a recorrer no es este», su grupo ha avalado el recurso porque no desea ser «un obstáculo para que esa vía pueda continuar». Ha recalcado la apuesta de la coalición abertzale por la democracia directa y ha confiado en que, sea de una u otra forma, se logre el objetivo de preguntar a la ciudadanía donostiarra.



De hecho, en otro momento del pleno se ha aprobado uno de los puntos de una moción suya, con el apoyo del PNV e Irabazi, para que «antes del fin de 2017» se ponga en marcha «un modo legal» de conocer dicha opinión.



Amaia Martín, de Irabazi, ha defendido una democracia «más participativa» y ha indicado que recurrir la negativa del Gobierno español «no agota todas las posibilidades».



La portavoz del PP, Miren Albistur, ha explicado que su grupo ha votado en contra del recurso porque tampoco apoyó la petición de permiso al Ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que «el alcalde puede tomar decisiones sobre el uso de Illunbe sin tener que consultar a nadie». Lo que ocurre es, a su juicio, que al ser la cuestión de los toros «una patata caliente», Goia no quiere «asumir su responsabilidad».