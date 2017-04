El Athletic suma ante el Betis su segundo triple de la semana

Una jornada menos para el final y Villarreal, Athletic y Real mantienen sus posiciones después de sumar los 6 puntos en las dos últimas jornadas. Los rojiblancos cerraban la jornada y sabían que todo lo que no fuera ganar al Betis suponía verse rebasados por los donostiarras.



El Athletic se ha topado con un conjunto andaluz que ya no se juega nada pero que ha plantado cara, apoyado además en un buen Adán bajo los palos. Ha habido que esperar hasta el inicio de la segunda parte para abrir la lata, merced a un penalti que Aduriz no ha perdonado.



Muniain ha marcado el segundo en el 60 a pase de Raúl García –séptimo tanto del iruindarra en la campaña– y parecía que lo más difícil estaba hecho. Pero solo tres minutos más tarde Rubén Castro ha cazado un rechace para hacer el 2-1. Los verdiblancos no han bajado los brazos y el canterano realista Rubén Pardo ha estado cerca de echar un capote a los donostiarras, pero su disparo se ha ido fuera por muy poco. Ficha técnica, resultados y clasificaciones.