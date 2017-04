Encuentran el cadáver de un hombre de 64 años en su domicilio de Barakaldo

Según ha informado el Ayuntamiento, el hallazgo del cadáver ha tenido lugar esta mañana pasadas las once y, al parece, la muerte se ha debido a causas naturales.



Una trabajadora del servicio municipal de atención domiciliaria acudió ayer al domicilio del hombre, que no respondió a la llamada.



Según han señalado las mismas fuentes, era habitual que no abriese la puerta, por lo que se contactó con un familiar que tampoco logró ponerse en contacto con él.



Esta mañana los servicios municipales de ayuda domiciliaria se han puesto en contacto con los servicios de emergencia que, tras acceder los bomberos al domicilio, han encontrando el cadáver.