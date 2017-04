François & The Atlas Mountains encabeza los nuevos nombres del Kutxa Kultur Festibala

Los organizadores del festival han dado cuenta de las incorporaciones y otras novedades como la del nuevo espacio dedicado a la música electrónica denominado Paddock y que liderarán el DJ Erol Alkan y Floating Points.



De las nuevas incorporaciones, diez corresponden a la parte habitual del Festival y seis a este nuevo espacio que ofrecerá sesiones electrónicas desde las 21.00 a las 6.00. François & The Atlas Mountains encabeza las nuevas incorporaciones, que cuenta con la inclusión de los locales Havoc y Skaiketan, el garaje punk de The Lookers, Vulk, y los mexicanos División Minúscula.



Pional, el colectivo londinense Horse Meat Disco y la japonesa Powder pasarán por el nuevo espacio Paddock. Además, el programa Jagermüsic traerá al al dúo funk disco Tversky, Baywaves, el trap de Kaixo y el pop de las Kelly Kapowsky.



Desde el festival también han detallado la distribución de artistas por días, de manera que el viernes 15 actuarán The Hives, Love of Lesbian, Francois & The Atlas Mountais, Amateur, Depedro, Jeremy Jay, Havoc, Vulk, Zea Mays, División Minúscula, Twersky, Baywaves y en Paddock Flotaing Points, Pional y Powder.



El sábado tocarán The Jesus and Mary Chain; The Drums; The Divine Comedy; Hercules and Love Affair; Kokoshca; Lookers; Skaiketan; Vanessa Zamora; Kaixo; Kelly Kapowsky; y en Paddoc, Erol Alkan, Horsemeat Disco; y Morgan Hammer.



Los abonos siguen a la venta a 45 euros más gastos hasta el 9 de mayo y desde este jueves se pueden comprar entradas por días sueltos, a 25 euros hasta el 27 de mayo.