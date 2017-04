La UAGN dice que colabora con la investigación y espera que se «depuren responsabilidades»

GARA ha publicado en su edición de este jueves que la Guardia Civil está investigando a este sindicato agrario apor haber falsificado la asistencia a cursos de formación para cobrar ayudas públicas.



Bariáin ha explicado que la UAGN es una organización que se divide en dos partes. La primera, denominada política, formada por agricultores y ganaderos que «luchan y defienden el mundo rural y el sector, cuyos representantes se eligen cada cuatro años por las bases». Y por otra parte la técnica, que se encarga de «la gestión de la organización y de las actividades, servicios, etc., dirigida por un director técnico».



Ha asegurado que «en ningún momento» desde el área política han marcado directrices para captar fondos a través de acciones irregulares y si hubieran sido conocedores de tal situación, no lo hubieran permitido.



Ha señalado que «históricamente siempre las diferentes juntas han otorgado máxima confianza a la dirección técnica» y ellos son «los más sorprendidos por esta desagradable situación».



El presidente de la UAGN ha destacado que la «mayor afectada» por esta situación «es la propia organización, una organización de más de 40 años de historia». Por ello «ha colaborado con la investigación tanto con la Guardia Civil como con el juzgado. Esperamos que la instrucción siga y que se depuren las responsabilidades».



Ha indicado que asume la responsabilidad de la parte política de la UAGN, la responsabilidad de la junta, pero no puede hacerlo de «unas irregulares por parte de los responsables y director técnico de entonces. Estoy hablando como presidente de UAGN y no como Félix Bariáin, porque si utilizase un tono personal, la rabia e indignación que siento podrían hacerme decir alguna frase que por respeto al propio proceso judicial abierto, prefiero omitir. Como muestra os diré que mi firma y de otros miembros de la junta permanente está falsificada en varias ocasiones».