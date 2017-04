Unidos Podemos promueve una moción de censura contra Rajoy

Tras los últimos casos de corrupción que salpican al PP, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso junto a los portavoces del grupo de Unidos Podemos-En Comù-Podem-En Marea para explicar su intención de promover una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, que están dispuestos a llevar hasta el final aunque no encuentren más apoyos.

«La respuesta es sí», ha contestado Iglesias al ser preguntado sobre si está dispuesto a presentar la moción de censura aunque no logre el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

Según el reglamento del Congreso, la moción de censura para exigir la responsabilidad política del Gobierno debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, es decir 35 (Unidos Podemos tiene 67), en un escrito en el que debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno español que haya aceptado la candidatura.

Iglesias no ha concretado, sin embargo, que él vaya a ser el candidato alternativo al que obliga la presentación de la moción, y ha dicho que más importante que los nombres y las caras es la situación de emergencia institucional y tomar decisiones urgentes para proteger el sistema democrático.

Tampoco considera que la situación en el PSOE sea un impedimento porque cree que no es momento de que ningún partido se centre en sus preocupaciones internas.

Lo que sí ha confirmado es que Podemos hará una consulta a sus bases previa a la presentación de la moción, pero recalcando que su partido tiene la «obligación ética» de actuar para desalojar a Rajoy del Gobierno ante un «estado de excepción democrático», en el que el PP mantiene un comportamiento «parásito» en las instituciones.

El líder de Podemos considera que «el problema de la corrupción no es una tormenta, sino un virus que infecta las instituciones», que han sido «secuestradas y patrimonializadas» por el PP.

Ha aprovechado además para criticar las presiones a la Fiscalía y elogiar el trabajo «heroico» de las fuerzas de seguridad, los jueces y fiscales que son, a su juicio, quienes mantienen la dignidad del Estado pese a las «presiones y amenazas» de las que son víctimas.

Tanto el líder de IU, Alberto Garzón, como el portavoz de En Comú-Podem, Xavier Domènech, han compartido el «diagnóstico» del secretario general de Podemos y han coincidido en la necesidad de presentar esta moción de censura porque «la limpieza» democrática no se va a conseguir solo pidiendo comparecencias y comisiones de investigación.

PSOE y Ciudadanos avanzan su negativa

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha acusado a Pablo Iglesias de haber anunciado que prepara una moción de censura contra Rajoy «con la misma mala fe y falta de rigor» con la que hace un año anunció un gobierno de coalición y terminó votando contra Pedro Sánchez.

Hernando ha expresado así su desconfianza de la «maniobra» de Iglesias, tras asegurar que este ha informado al presidente de la gestora, Javier Fernández, de la moción de censura «diez minutos antes de anunciarla en rueda de prensa».

«Cuando uno quiere que una moción de censura prospere no dice que pase lo que pase la va a presentar y que luego hablará con los demás, sino que la trabaja y después la anuncia», ha sostenido Hernando, tras recordar a Iglesias que «si hubiera una mayoría alternativa no nos encontraríamos en la situación en que nos encontramos».

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado también su partido no apoyará ni secundará «ningún número de circo» a los que, ha dicho, acostumbra Podemos.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Villegas ha dicho que «los problemas que tiene España no se resuelven haciendo presidente, vicepresidente o ministro del Interior a Pablo Iglesias». Se solucionan, ha explicado, «de forma más seria», aclarando la corrupción y exigiendo responsabilidades judiciales y políticas, al tiempo que se toman medidas para dar estabilidad.

«Eso es lo que está haciendo Ciudadanos», ha insistido Villegas, que, según ha adelantado, no cree que su grupo participe siquiera en la ronda de consultas que pueda abrir Podemos para recabar apoyos a su iniciativa, aunque ya lo estudiarán en el grupo.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha condicionado el apoyo de su grupo parlamentario a la moción de censura a que no se ponga «ningún impedimento» a la celebración de un referéndum en Catalunya. Sin embargo, no ha aclarado si optarán por la abstención en caso de que no se permita el referéndum.

«La posición de los republicanos catalanes será muy clara: siempre apoyaremos a una formación política que se comprometa a no poner impedimentos a la celebración de referéndum en la segunda quincena del mes de septiembre», ha abundado.

El portavoz del PDeCAt en el Congreso, Carles Campuzano, ha advertido de que el PP debe asumir más responsabilidades políticas por la corrupción, pero ha exigido «seriedad y concreción» a Unidos Podemos antes de decidir si apoyan o no la moción de censura que pretende plantear contra el Gobierno español.

«Está bien vivir en sorpresa permanente, pero hay que ser serios y rigurosos y conocer exactamente en qué términos se plantea su moción», ha dicho Campuzano sobre la ronda de consultas que abrirá Unidos Podemos con el resto de partidos.

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha avanzado que apoyarán la moción de censura porque, a su juicio, «el PP debe pasar a la oposición y regenerarse» tras la acumulación de los casos de corrupción en sus filas.