ELA reivindica su autonomía para «criticar y presionar a los gobiernos»

ELA ha celebrado en Bilbo su principal manifestación con motivo del Primero de Mayo, en la que ha reunido a miles de personas –11.000, según el sindicato– bajo el lema «No más políticas antisociales».



El sindicato ha concedido el protagonismo del acto a las trabajadoras de las residencias de ancianos de Bizkaia, que llevan más de 150 días de huelga, repartidos a lo largo de los últimos 14 meses, en demanda de mejoras laborales y asistenciales.



Ataviado con una camiseta verde, identificativa de las empleadas de las residencias en huelga, Txiki Muñoz ha alzado, junto a algunas de estas trabajadoras, una pancarta de grandes dimensiones en las que se recordaba la lucha que se lleva en estos centros.



En un posterior discurso, Muñoz ha subrayado que «molesta al poder económico y político que ELA dé perspectiva de reivindicación y lucha a la clase trabajadora contra las injusticias sociales; molesta sobremanera que el sindicato ponga sus medios, como la caja de resistencia, al servicio de la lucha contra la extensión de la miseria laboral.



En alusión al mercado de trabajo, ha remarcado que «ELA no acepta el desastre causado por dos reformas laborales brutales» y que «no ve el fondo del agujero en cuanto a la extensión del trabajo indigno».



El secretario general de ELA ha criticado a UGT y CCOO y a la patronal española, «de la que forma parte Confebask», por pretender «estatalizar la negociación colectiva», lo que, a su juicio, «uniformiza a la baja» las condiciones de trabajo y «empobrece» a la gente.



Ha defendido de nuevo la unidad de acción con LAB, al entender que hay una «imperiosa necesidad de que el trabajo en común» ese sindicato «sea una realidad y tenga efectividad en la negociación colectiva, las propuestas sociales y el proceso soberanista».



«A nadar al Arga»



En Iruñea, la manifestación ha marchado junto a una simulación del autobús de Hazte Oír con el mensaje «El mejor convenio, el de las pirámides, que no te engañen». Ha partido a mediodía de la Plaza de la Cruz y en la misma se han portado otras pancartas con lemas como «Suspenso en salud laboral», «Por la subrogación en las subcontratas. Convenios estatales = miseria», o «Si esto se alarga, a nadar al Arga».



Mitxel Lakuntza, tras asegurar que el sindicato es autónomo «porque se financia en más del 94 % de las cuotas de sus afiliados», ha considerado que este aspecto es «vital» para hacer frente a una «mayor extensión de la precariedad» e «imprescindible» para que ELA «pueda opinar de aquello que excede el ámbito de la empresa».



Ha recordado al Gobierno foral «que el cambio necesita de un mayor impulso, ser un cambio real, valiente y completo», pues «hay algunas cosas que no pueden quedar al margen» del mismo, como el reparto de la riqueza o la precariedad.