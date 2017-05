UGT y CCOO remarcan que que «no hay excusas» para acabar con la precariedad

El secretario general de CCOO-Euskadi, Unai Sordo, ha dicho que «no hay excusas para cambiar la orientación de las políticas de austeridad impuestas en los últimos años. No hay no hay motivos para no distribuir mejor la riqueza».



También ha pedido ese cambio de las políticas «por lógica económica», al entender que “«no va a haber crecimiento sostenible si no se basa en una distribución equitativa de la renta del país».

Además, ha indicado que la «pérdida de expectativas para la mayoría social» que han supuesto las políticas de austeridad está «alimentando riesgos políticos en Europa, fundamentalmente de incremento de las políticas de extrema derecha y la xenofobia».

Por su parte, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, ha pedido un mayor nivel de protección social para los trabajadores y ha hecho un llamamiento al Gobierno de Lakua para que «cambie» su política con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y no la intente «reducir».



A la manifestación de UGT y CCOO, que ha recorrido la Gran Vía de Bilbo, se ha sumado una delegación del PSE –partido socio en el Ejecutivo autonómico– encabezada por la secretaria general de este partido, Idoia Mendia, y en la que también figuraba el precandidato a la Secretaría General del PSOE, Patxi López.

Pensionistas y policías



En Iruñea, los manifestantes, unos 3.000 según la organización, han iniciado la marcha desde la antigua estación de autobuses precedidos de una pancarta con el lema «No hay excusas: empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social», portada entre otros por los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente.



Las federaciones de pensionistas de ambos sindicatos han portado una pancarta con el lema «Defendamos nuestros derechos», seguida por otra en la que podía leerse "Policías de Navarra, contra el anteproyecto de Interior».



Esta manifestación ha contado con una amplia representación del PSN, encabezada por su secretaria general, María Chivite, el diputado Jesús Mari Fernández, y la portavoz en el Ayuntamiento de Iruñea, Maite Esporrín.