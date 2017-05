Detenido en Sevilla el presunto autor de la agresión en la plaza Nueva de Bilbo

La Policía española ha detenido en Benacazón (Sevilla) a M.H.P., de 28 años de edad, como presunto autor de la agresión ocurrida en Bilbo en los prolegómenos del encuentro de fútbol entre Athletic y Betis que tuvo lugar el pasado 27 de abril.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, el detenido se encuentra en la sede de la Jefatura de Policía a la espera de tomarle declaración tras ser detenido por un presunto «delito de odio».

Tweet de la Policía española confirmando la detención.

🚩DETENIDO en Benacazón #Sevilla el autor de la agresión previa al partido #AthleticBetis por #delitodeodio.

La Ertzaintza identificó a tres personas horas después de producirse la agresión en la plaza Nueva de Bilbo. El autor de la agresión, y los acompañantes que le jaleaban mientras le grababan, subieron el vídeo a las redes sociales.

En el vídeo se observa cómo el agresor se acerca a una persona que está sentada tranquilamente en la terraza de un establecimiento de la Plaza Nueva y le espeta «Tú Gabilondo, Arriba España, ¿tú eres proetarra?». Y sin mediar respuesta le arroja encima la bebida que lleva en la mano y le da un fuerte golpe en el rostro. El agredido se pone en pie y huye mientras el agresor hace amago de perseguirle, entre las risas de sus acompañantes.

Los tres identificados no fueron detenidos ya que la persona agredida no quiso presentar denuncia, según alegó la Ertzaintza en un primer momento. Sin embargo, el viernes por la mañana la Policía autonómica realizó un atestado de los hechos y les imputó a las tres personas identificadas por un delito por «trato degradante» a un particular.

Horas más tarde, el mismo viernes al mediodía, dos abogados interpusieron una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Bilbo por un «delito de odio» contra el autor de la agresión en la plaza Nueva y las personas que grabaron y le jalearon durante el ataque.

La detención del presunto autor de la agresión se ha producido por un «delito de odio».