Los partidos navarros piden que se esclarezca el papel de Esparza en Desarrollo Rural

El parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ve necesario que comparezca la presidenta de la Cámara de Comptos, Asunción Olaechea, para que dé explicaciones sobre el «demoledor» informe sobre la plata de biogas que presentó la semana pasada, así como que el Gobierno se pronuncie sobre la ayudas públicas. Hualde ha señalado que «olía muy mal la gestión» y «cada vez huele peor», por lo que verán qué posibles responsabilidades se derivan de todo ello. En cuanto a la UAGN ha dicho que ven con «mucha preocupación» lo que está sucediendo y de confirmarse las informaciones «sería grave y tocaría dirimir responsabilidades políticas».

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha opinado que hay una «responsabilidad clara y política» en la gestión de UPN en política rural y responsabilidad de quien fue su titular. «Si Esparza estando allí no se enteró lo menos que puede hacer es dar una explicación pública clara», ha aseverado. Ha añadido que es preciso conocer la opinión del Gobierno navarro sobre las ayudas a la asociación de Mujeres Rurales de Navarra, una parte del entramado que creó en su día UAGN, y en relación con la planta de Ultzama, si piensa personase como parte perjudicada.

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha apelado la prudencia y ha manifestado que se pronunciaran después de analizar el tema en profundidad.

María Chivite (PSN) ha señalado que, conforme se conozca el resultado de las investigaciones, se pedirán las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de los hechos que se investigan.

Por su parte, Ana Beltrán (PPN) ha insistido en la «tolerancia cero con la corrupción venga de donde venga» y ha llamado a la prudencia mientras se investiga, pero si como parece en el caso de la UAGN, desde la propia organización, se confirma que ha habido un fraude, su condena es absoluta, ha remarcado.

Igualmente ha mostrado preocupación por estos casos José Miguel Nuin (I-E), quien ha pedido al Gobierno que examine todos los expedientes y determine si los controles funcionan.

Esparza niega su responsabilidad

«En relación a los dos temas, que quede claro, no tengo nada que ver con posibles irregularidades, nada que ver, es nada que ver», ha afirmado, por su parte, Esparza, quien ha reiterado que han dado instrucciones a un despacho de abogados para que analice cualquier información que pueda ser entendida como una calumnia o una difamación.

Respecto a la UAGN ha comentado que el caso está en secreto de sumario y «por lo tanto hasta ahí». Cuestionado sobre la denuncia que unas trabajadoras de la organización agraria sobre posibles irregularidades cuando él era consejero de Administración Local y Desarrollo Rural y que fue desestimada, ha insistido en que no tiene nada que decir hasta que termine la investigación.



Esparza, quien ha señalado que están colaborado con la Guardia Civil, así como que nadie le ha llamado en este proceso, ha sostenido que es «poco sospechoso de no hacer frente a sus responsabilidades».



«Cuando hay informes técnicos que dicen que no se ha detectado ninguna irregularidad lo que no es lógico es enviar esos informes a la Guardia Civil», ha dicho al ser preguntado por qué se envió esa carta a la UAGN y no al citado cuerpo. No ha respondido a la pregunta de si creyó o no la denuncia de las trabajadoras.