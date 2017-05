Josu Erkoreka espera alcanzar un acuerdo con el PP a lo largo del día de hoy

En una entrevista en Radio Euskadi, Erkoreka ha confiado en que «a lo largo del día de hoy se pueda cerrar el acuerdo presupuestario» con el Gobierno español, de cara a un posible apoyo del PNV a las cuentas del Estado para este año, entre las que figura como elemento principal un acuerdo sobre el Cupo.



El Cupo es el dinero que la CAV paga al Estado español por las competencias no transferidas, como Defensa, Asuntos Exteriores e infraestructuras como puertos y aeropuertos, y el método para calcularlo se establece en leyes quinquenales. La última data de 2007 y ambos gobiernos no han podido renovarla por discrepancias en la metodología.



Según ha explicado Erkoreka, las instituciones vascas llevaban diez años negociando el Cupo con distintos gobiernos en Madrid y Lakua «no podía dejar pasar» la posibilidad de un acuerdo, a pesar de la implicación del PP en casos de corrupción.



«El Gobierno vasco no elige su interlocutor en Madrid, sino que viene determinado por quien eligen los españoles en las urnas y el Congreso en la sesión de investidura», ha advertido, al tiempo que ha añadido que si hay corrupción en el PP «lo deben resolver los tribunales, pero hasta ese momento ese partido es un actor más en el panorama político».



En cualquier caso, ha dicho que «esto no blanquea a nadie; quien tenga que responder ante los tribunales por causas de corrupción, lo tendrá que hacer igual».



Sobre las acusaciones al PNV de EH Bildu y de Elkarrekin Podemos por llegar a un acuerdo para sacar adelante las cuentas con el PP, Erkoreka ha reiterado que hasta la fecha ese partido es un actor más en la política vasca, y prueba de ello es que en ocasiones ambas formaciones también han «sumado sus votos a los populares y han compartido estrategias parlamentarias».



El portavoz del Gobierno de Lakua ha destacado que cuando se firme el acuerdo del Cupo, se «clarificará el panorama económico y financiero vasco, que será más solido, estable y mejor dotado para realizar las políticas de las instituciones vascas».



Supondrá, ha adelantado, «más disponibilidad de recursos, generará un escenario financiero de más confianza e inversiones y conllevará la creación de empleo».



Ha recordado que la CAV «tiene un régimen de singularidad foral que está asumida por el resto de autonomías» y que, en cualquier caso, «lo que paguen o dejen de pagar los vascos al Estado, en poco o en nada va a afectar» a los ciudadanos del Estado, dado que los tres herrialdes representan el 6,24 % del conjunto de la economía del Estado español.



De esa manera, ha aclarado, «poco va a afectar el acuerdo del Cupo a la disponibilidad financiera de otras comunidades autónomas».