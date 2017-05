Matute (EH Bildu) advierte de que un acuerdo sobre el Cupo «nos ata quince años»

En declaraciones a Onda Vasca, el representante de la coalición soberanista se ha referido al debate de los presupuestos generales del Estado para 2017, que comienza este miércoles en el Congreso de los Diputados con la presentación de las cuentas públicas por parte del Gobierno y prosigue mañana con el debate de las enmiendas a la totalidad.



Matute ha defendido que para EH Bildu no cabía otra posibilidad que presentar una enmienda a la totalidad a unas cuentas que «siguen la senda de años anteriores, profundizando en los recortes, tienen una lógica recentralizadora y representan una negación sistemática de los derechos individuales o colectivos».



«La enmienda a la totalidad era la única salida que nos quedaba ante un Gobierno que devalúa la democracia con sus prácticas corruptas», ha denunciado, para añadir que el PP es «un partido atravesado por la corrupción», por lo que no se está ante «manzanas podridas sino ante 850 imputados».

PNV, «previsible»

Por otro lado, ha sostenido que sería una «sorpresa enorme» que el PNV apoyase alguna de las siete enmiendas a la totalidad presentadas, y ha advertido de que casi ningún ciudadano vasco entiende la «lógica de suspense que se ha pretendido introducir, en una escenografía bastante previsible» que pasa por el hecho de que «el acuerdo en Euskadi parece que conducía o determinaba el acuerdo en Madrid».



A su juicio, es una «mala noticia»si finalmente el PNV decide hacer frente a las enmiendas a la totalidad porque los presupuestos son «igual de malos que los de años anteriores y es una temeridad sostener al PP en el gobierno».



«Son presupuestos que desde aquí, de forma mayoritaria, siempre hemos sostenido que hacían perder dignidad a las personas, nos negaban nuestros derechos y percutían en un modelo económico que aumenta las desigualdades al provocar que la riqueza quede en pocas manos mientras la ciudadanía es cada día más pobre», ha denunciado.



Por otro lado, ha abogado por analizar en qué se sustanciaría un hipotético acuerdo sobre el Cupo, ya que una duración de 15 años «compromete a quienes creemos que hay que empezar a levantar un proceso constituyente que consiga que seamos libres». «Nos ata con un contrato de permanencia de 15 años», ha denunciado.



De este modo, ha incidido en que sostener a un gobierno «atravesado por la corrupción no es la mejor lección que se puede lanzar a la ciudadanía, ya que lo que toca es quitárselo de encima cuanto antes porque los desmanes que hacen en Madrid también los pagamos en Euskal Herria».



Asimismo, ha considerado que las cuestiones extraeconómicas que están en la mesa de negociación entre PP y PNV «como el proceso de paz son una especie de intangible».



Respecto a un hipotético acuerdo respecto a los recursos interpuestos por el Gobierno central, Matute ha afirmado que si se estos se han presentado por el hecho de haber alterado lecturas de la Constitución no entiende por qué se quitan ahora.



«Si altera la Constitución se debieran sostener, salvo que haya habido exageración en la defensa inicial», ha indicado, para añadir que, no obstante, «los derechos no tendrían que ser un elemento de negociación en ninguna mesa porque los derechos se tienen y se ejercen».



Prorrogar las cuentas

Cuestionado por la posibilidad de que el presidente del Gobierno español no logre el apoyo del PNV y decida prorrogar las cuentas, Matute ha manifestado que «es una posibilidad», ya que Mariano Rajoy «no es un hombre de acción llamado a las grandes aventuras y cambios de timón bruscos».



«Tumbar los presupuestos significaría que son antisociales y están pensados para contentar a élites económicas y no a la mayoría de la población, así como que hay una mayoría en el Parlamento que podría estar dispuesta a restablecer derechos y libertades para el conjunto de la población», ha destacado.