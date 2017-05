Alonso advierte al PNV de que «todo se puede torcer» si habla «euskera con acento catalán»

«Mientras sigamos hablando en un euskera tranquilo, todo irá bien. Si empezamos a hablar en euskera con acento catalán, todo se puede torcer», ha advertido.



«Mientras el PNV siga en la senda de la moderación y en la prioridad correcta como es el crecimiento económico, empleo y estabilidad, vamos a poder seguir encontrando posibilidades de acuerdo buenas para todos. Lo conveniente es hacer esta reflexión y no girar hacia posiciones radicales representadas en la Cámara», ha añadido.



Alonso ha declarado que «mientras haya una posición sensata, moderada, que tiene como prioridad que a la gente le vaya bien, el entendimiento no solo es posible sino que es muy bueno para Euskadi y da frutos como los que estamos recogiendo ahora», frente a «otras alternativas» que «se han ensayado durante años» y que «pasan por la bronca, el enfrentamiento, la división y que no llevan a nada, es un camino estéril».



«Yo apuesto por este camino y nosotros vamos a estar ahí. Mientras vayamos por esa senda, estamos dispuestos a acordar y a que haya una mayoría que dé estabilidad y fuerza al gobierno. Si vamos por otro lado, habrá elegido un camino equivocado», ha reiterado.



Alonso ha defendido que el Cupo es «la expresión de la solidaridad de los vascos con el conjunto de España, y ha indicado en que el acuerdo alcanzado «es muy razonable. Entiendo que el cálculo que se hace es el correcto. No daña a nadie. Beneficia a Euskadi y a España».