El Gobierno valora personarse en el caso de la UAGN y extremar las medidas de control

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntada por Adolfo Araiz, EH Bildu, sobre la presunta falsificación de documentación justificativa para el cobro de subvenciones por la Asociación de Mujeres Rurales de Nafarroa vinculada al sindicato agrario UAGN gestionadas por Fundagro.

Araiz ha señalado que han accedido al escrito que presentaron personas que trabajaban en proyectos de mujeres y la lectura es «preocupante», ya que decían que algunas actividades no se habían desarrollado en su totalidad y se apuntaba que habían sido «manipuladas y falseadas».

En concreto hablaban de charlas y talleres que no se habían realizado pero sí justificado, según Araiz, quien ha denunciado que no hubo ninguna comprobación de la realización de los cursos y no se verificaron los documentos.

Araiz le ha preguntado a Barkos si a la vista de la información el Gobierno va a personarse las diligencias en el juzgado número 1 como parte perjudicada. Al respecto ha opinado que tiene instrumentos para hacerlo ya en este momento.

La presidenta, quien ha dicho conocer la dimensión de las denuncias de las trabajadoras por los medios de comunicación, ha respondido que ante la «gravedad» del caso está valorando personarse como acusación particular.

Ha puntualizado que el departamento de Desarrollo Rural, que está colaborando en la investigación, no ha iniciado actuaciones puesto que al estar siendo analizados los expedientes en la vía penal «no procede realizar actuaciones administrativas».

En cualquier caso, ha remarcado, «se han extremado las medidas de control particular» y así la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo ha propuesto la revisión de oficio de los expedientes de UAGN y Fundagro.

En este sentido ha dicho que los gestores deben identificar los convenios de colaboración y las convocatorias en las que han resultado beneficiarios y en esa línea ha comentado que, entre otras acciones, se van a revisar de manera aleatoria la asistencia a aquellos cursos.

Con carácter general, ha indicado que en 2016 por primera vez y tras crearse la sección de seguimiento de programas se aprobó un plan anual de seguimiento. Hasta 2015 el seguimiento de estos convenios se realizaba por las gestoras de las ayudas, situación que el Gobierno ha revertido, en su opinión, «para bien del interés general».