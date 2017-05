Barkos se muestra «muy esperanzada» con la negociación del Convenio

Barkos confía en el «intenso» trabajo que están realizando en los últimos meses, al margen de otras coyunturas, y se muestra convencida de que la senda «iniciada en la bilateralidad en torno al Convenio» va a ser «enormemente beneficiosa para la ciudadanía navarra».

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas al ser cuestionada por el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno español respecto al Cupo.

En relación con la Ley de Policías ha comentado que «no hay ningún cambio» y ha remarcado que la vocación del Gobierno es «siempre» la de «negociar». «Queremos sentarnos a la mesa con la representación sindical pero de ninguna manera aparcar la ley», ha sostenido al respecto.

Sobre el acto de Arrazoiak

Preguntada por el acto que el colectivo Arrazoiak ha convocado para mañana en Iruñea para exigir el acercamiento de los presos y que ha sido criticado por algunas formaciones políticas, ha indicado que son las autoridades judiciales las que tienen que estimar si una convocatoria es legítima o no, hábil o no, posible o no.

Al respecto ha añadido que, «a partir de ahí, poco más debiéramos decir los que nos dedicamos a esto de la cosa pública».